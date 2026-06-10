Летом важно не перегружать организм тяжелой пищей

10 июня 2026, 17:20, ИА Амител

Гаспачо / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Холодные супы отлично освежают и способствуют поддержанию водного баланса в организме. Особенно полезны те, что готовятся из свежих овощей, зелени, фруктов, бобовых или семян, не подвергающихся длительной термической обработке и сохраняющих максимум полезных веществ, рассказал "Газете.ru" Ростислав Новожилов, бренд-шеф сети кофеен "Здрасте".

«Если окрошка не является вашим любимым летним блюдом, ее можно легко заменить другими холодными супами. Среди наиболее популярных вариантов — свекольник, холодные щи, гаспачо», — добавил он.

Гаспачо, по словам Новожилова, является одним из самых универсальных супов. Его можно подавать более чем в ста вариациях, адаптируя под различные вкусы: от овощного до пряного или острого, а также мягкого и освежающего.

«Главное правило холодного супа — насыщенный, но легкий вкус. Для его достижения рекомендуется использовать продукты, богатые клетчаткой: зелень, овощи, семена и бобовые. В качестве акцентов можно добавлять кинзу, мяту, эстрагон, укроп, базилик, а также специи и приправы — сумах, фенхель, имбирь, мускатный орех и чеснок», — пояснил эксперт.

Большинство холодных супов можно легко адаптировать под вегетарианскую или более легкую версию. Если в рецепте присутствует куриный бульон, его можно заменить водой, дополнив вкус соусами и ароматными добавками, такими как соевый соус, кунжутное масло или ворчестер.

Новожилов особенно рекомендует приготовить летом холодный борщ и зеленые щи.