Россиянам рассказали, могут ли их заставить пойти на корпоратив
Эксперты отмечают, что посещение таких мероприятий должно быть добровольным
09 декабря 2025, 16:05, ИА Амител
Принуждение работников к участию в новогоднем корпоративе и наказание за отказ недопустимы с точки зрения закона. Такое заявление прозвучало от Евгении Ганькиной, руководителя департамента Роскачества, в беседе с RT.
Она отметила, что подобные праздничные события не относятся к непосредственным рабочим функциям и зачастую организуются вне рамок рабочего графика, следовательно, их посещение должно быть сугубо добровольным выбором. Исключением является случай, когда торжество проводится в течение рабочего дня и подменяет собой выполнение трудовых задач.
В то же время, согласно результатам социологического исследования, 74% российских трудящихся предпочли бы денежное вознаграждение посещению корпоративной вечеринки. Только 19% респондентов отдали предпочтение праздничному мероприятию.
