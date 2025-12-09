Россиянам рассказали, могут ли их заставить пойти на корпоратив

Эксперты отмечают, что посещение таких мероприятий должно быть добровольным

Принуждение работников к участию в новогоднем корпоративе и наказание за отказ недопустимы с точки зрения закона. Такое заявление прозвучало от Евгении Ганькиной, руководителя департамента Роскачества, в беседе с RT.

Она отметила, что подобные праздничные события не относятся к непосредственным рабочим функциям и зачастую организуются вне рамок рабочего графика, следовательно, их посещение должно быть сугубо добровольным выбором. Исключением является случай, когда торжество проводится в течение рабочего дня и подменяет собой выполнение трудовых задач.

В то же время, согласно результатам социологического исследования, 74% российских трудящихся предпочли бы денежное вознаграждение посещению корпоративной вечеринки. Только 19% респондентов отдали предпочтение праздничному мероприятию.