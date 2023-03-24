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Россиянам рассказали, сколько нужно хранить квитанции ЖКХ

Квитанции иногда играют существенную роль при доказательстве факта оплаты

24 марта 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Хранить квитанции ЖКХ необходимо больше, чем в течение обязательных трёх лет, рассказала "Известиям" ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

"Потребитель имеет право на выбор способа оплаты коммунальных услуг – наличными денежными средствами или в безналичной форме с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее трёх лет со дня оплаты", – пояснила эксперт.

При этом рекомендовала хранить квитанции в течение более долгого срока, поскольку, как показывает практика, квитанции по ЖКХ иногда играют существенную роль при доказательстве факта оплаты.

Комментарии 9

  • Они через год уже выцветают
    24 марта, Гость   Ответить
  • Как бухгалтер по кв. плате официально заявляю хранить не нужно годами - 3 последних года, ранее вы ничего никому не докажите, даже в суде.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Мдя... И это все в эпоху цифровизации и поголовного перехода на электронный документооборот
    24 марта, Гость   Ответить
  • Заплатил, но потом надо еще доказать, что заплатил. Не докажешь, еще раз заплатишь. Грамотно придумано
    24 марта, Гость   Ответить
  • Вообще не храню.
    24 марта, Гость   Ответить
  • цифровизация)))) это самое смешное в нашей стране где везде требуют бумажку
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, верно
    24 марта, Гость   Ответить
  • 16 лет храню
    24 марта, Гость   Ответить
  • Какие квитанции, вы там чё курите? Квитанция приходит на электронную почту в виде QR-кода. Открываю в телефоне электронку, оплачиваю он-лайн из приложения банка. Вы о каком хранении квитанций говорите???
    24 марта, Гость   Ответить
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