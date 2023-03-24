Россиянам рассказали, сколько нужно хранить квитанции ЖКХ

Квитанции иногда играют существенную роль при доказательстве факта оплаты

24 марта 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: amic.ru

Хранить квитанции ЖКХ необходимо больше, чем в течение обязательных трёх лет, рассказала "Известиям" ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

"Потребитель имеет право на выбор способа оплаты коммунальных услуг – наличными денежными средствами или в безналичной форме с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее трёх лет со дня оплаты", – пояснила эксперт.

При этом рекомендовала хранить квитанции в течение более долгого срока, поскольку, как показывает практика, квитанции по ЖКХ иногда играют существенную роль при доказательстве факта оплаты.