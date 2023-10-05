По данным Росстата, российские учителя в среднем получают 63 тысячи рублей

05 октября 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Достойная зарплата учителя должна составлять 95 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob.

Как указали 17% опрошенных, учителям должны платить 100-150 тысяч рублей. 23% отмечают, что педагогам хватит 80-100 тысяч рублей. 28% считают достойной зарплату 50-80 тысяч рублей.

"95 тысяч рублей – это средняя величина зарплаты, которую называли участники опроса", – уточняет издание.

Самые высокие достойные зарплаты назвали в Москве (125 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (100 тысяч).

Опрос проведен 1-4 октября среди 1,6 тысячи россиян в 379 населенных пунктах во всех округах страны.Ранее правительству РФ предложили разработать единые подходы к формированию зарплаты педагогов.