Россияне назвали размер зарплаты учителя для достойной жизни
По данным Росстата, российские учителя в среднем получают 63 тысячи рублей
05 октября 2023, 11:49, ИА Амител
Достойная зарплата учителя должна составлять 95 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob.
Как указали 17% опрошенных, учителям должны платить 100-150 тысяч рублей. 23% отмечают, что педагогам хватит 80-100 тысяч рублей. 28% считают достойной зарплату 50-80 тысяч рублей.
"95 тысяч рублей – это средняя величина зарплаты, которую называли участники опроса", – уточняет издание.
Самые высокие достойные зарплаты назвали в Москве (125 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (100 тысяч).
Опрос проведен 1-4 октября среди 1,6 тысячи россиян в 379 населенных пунктах во всех округах страны.Ранее правительству РФ предложили разработать единые подходы к формированию зарплаты педагогов.
11:53:35 05-10-2023
Меньше 100 т. р., при сегодняшних реалиях, уже не очень высокая зарплата. А учитывая значимость работы учителя, их з.п. должна быть от 150 т.р. в не зависимости от региона
12:11:03 05-10-2023
Почему нигде не платят нормальные зарплаты??? Чиновники себя не обижают...
12:14:26 05-10-2023
Учителя достойны того, что имеют сейчас. Чему научили - то и получили
12:30:45 05-10-2023
Гость (12:14:26 05-10-2023) Учителя достойны того, что имеют сейчас. Чему научили - то и... Нашли виновных. А мне казалось авторитарный криминальный олигархат организовали в 1993 году.
12:26:02 05-10-2023
Учреждение социальной защиты - главный бухгалтер 100 тыс. специалисты по социальной работе 30 - вот она истинная справедливость.
13:04:54 05-10-2023
Гость (12:26:02 05-10-2023) Учреждение социальной защиты - главный бухгалтер 100 тыс. сп... так идите гл.бухгалтером. зачем работаете низкооплачиваемым специалистом по социальной работе ?
13:12:58 05-10-2023
Гость (12:26:02 05-10-2023) Учреждение социальной защиты - главный бухгалтер 100 тыс. сп... Бухгалтер сядет за одну неправильную цифру, а с социального работника какой спрос? Пару раз в год на концерт сходи, раз в год проголосуй как надо, славь партию - вот и вся ответственность.
17:50:04 05-10-2023
При капитализме хороший учитель - враг государства! Вам уже все министры сказали - что бы повысить уровень экономики нужно увеличить безработицу!.. Умный всегда найдет себе работу... а это подрывает нашу экономику! Теорема доказана! Садись, пять.