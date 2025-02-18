Мошенники за год украли у клиентов российских банков более 27 миллиардов рублей
Большая часть средств была похищена у физических лиц
18 февраля 2025, 21:57, ИА Амител
В 2024 году мошенники похитили у клиентов российских банков рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, сообщается в материале Центробанка.
"В 2024 году объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023-м на 74,36%. В 2024 году доля объема операций без добровольного согласия клиентов в общем объеме операций по переводу денежных средств составила 0,00066% (в 2023-м – 0,00119%)", – сказано в материале ЦБ.
Большая часть средств – 26,87 миллиарда рублей – была украдена у физических лиц. Потери юридических лиц составили 667,4 миллиона рублей.
Число мошеннических транзакций также увеличилось: в 2024 году зафиксировано 1,196 миллиона случаев среди физических лиц и 1,43 тысячи – среди компаний.
22:27:38 18-02-2025
Смутные сомнения возникают вполне резонно: настолько ли сами-то банки "ни при чём", если с такой лёгкостью допускают совершение мошенниками "операций без добровольного согласия клиентов"?
03:38:11 19-02-2025
А не при попустительстве ли самих банков это всё происходит? То-то они каждый год рапортуют о новых сверхприбылях.
06:59:32 19-02-2025
Russkiy (03:38:11 19-02-2025) А не при попустительстве ли самих банков это всё происходит?... То есть по вашему банки через мошенников воруют деньги у своих вкладчиков и получают себе прибыль? Вот сказать вам, что вы неумный - это сделать вам комплимент. Это на каких веществах сидеть надо, чтобы такое набуровить?
08:33:19 19-02-2025
Гость (06:59:32 19-02-2025) То есть по вашему банки через мошенников воруют деньги у сво... Полностью согласен - банкам деньги не нужны, они же только о нашем благе пекутся! И никогда банки людей не обманывали, не было такого...
09:00:34 19-02-2025
Гость (06:59:32 19-02-2025) То есть по вашему банки через мошенников воруют деньги у сво... То есть вы утверждаете что в наших банках такой бардак что они не могут отследить кому и куда перевели 27 миллиардов денег,поздравляю вас-вы гений
10:35:46 19-02-2025
гость (09:00:34 19-02-2025) То есть вы утверждаете что в наших банках такой бардак что о... Люди САМИ переводят деньги. Как банк может остановить человека в распоряжении своими деньгами??? Вы же потом первые блажить начнете.
14:34:27 19-02-2025
Гость (10:35:46 19-02-2025) Люди САМИ переводят деньги. Как банк может остановить челове... Вы наверное плохо воспринимаете текст при прочтении,там в самом начале написано-мошенники ПОХИТИЛИ у клиентов российских банков,а не то что вы себе придумали
15:05:19 19-02-2025
гость (14:34:27 19-02-2025) Вы наверное плохо воспринимаете текст при прочтении,там в са... Вот у таких как ты мошенники ии похищают деньги, умник. В итоге идиоты САМИ оформляют кредиты и переводят деньги преступникам.
15:00:03 19-02-2025
В 2024 году мошенники похитили у клиентов российских банков рекордные 27,5 миллиарда рублей
вдумайтесь за 365 дней 30 лярдов то есть каждый день воровали по 820 миллионов и остановить было воровство невозможно? вы другим лохам это втирайте
тут одно из двух - либо банк помогает ворам либо банковская система сделана такой дырявой чтобы специально можно было обворовывать граждан
Тут надо сделать закон о том что если сумма своврованного превышает в год например 1 миллион рублей то банк просто закрывают и отбирают лицензию на ведение банковской деятельности
00:47:31 20-02-2025
холмс (15:00:03 19-02-2025) В 2024 году мошенники похитили у клиентов российских банков ... Садись два! 27млрд/365 будет 73 млн. Что в 11 раз меньше озвученной тобой, умником, цифры. Если учесть, сто в РФ 84 региона то будет 880 тыщ р на регион. Регулярно встречается что "нищий" житель АК закинул ворюгам 200-300 тыщ или даже 1- 3 млн. Ну а некоторые, давеча новость была. и по 410 млн за раз кидают. Так что отдыхай, конспиролог мамкин.
09:19:13 20-02-2025
Гость (00:47:31 20-02-2025) Садись два! 27млрд/365 будет 73 млн. Что в 11 раз меньше озв... Особенно умиляют новости последних дней. Несколько дней назад была новость- жители АК отдали мошенникам 2,4 млрд р. Теперь вот вся РФ -27 млрд. Получается , что жители "нищего" края отдали мошенникам почти 10% от награбленного, хотя если учесть что в России 84+4 региона то должны были "внести" не более 1,2 %. Вот тебе и "нищий " Алтайский Край!
12:05:52 20-02-2025
Гость (09:19:13 20-02-2025) Особенно умиляют новости последних дней. Несколько дней наза... Из сегодняшних новостей: "На Алтае женщина дала подруге 540 тысяч рублей, чтобы та перевела их на "безопасный счет"".
Молодец! Практически выполнила месячную норму по 1 из регионов России.