Мошенники за год украли у клиентов российских банков более 27 миллиардов рублей

Большая часть средств была похищена у физических лиц

18 февраля 2025, 21:57, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2024 году мошенники похитили у клиентов российских банков рекордные 27,5 миллиарда рублей, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, сообщается в материале Центробанка.

"В 2024 году объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023-м на 74,36%. В 2024 году доля объема операций без добровольного согласия клиентов в общем объеме операций по переводу денежных средств составила 0,00066% (в 2023-м – 0,00119%)", – сказано в материале ЦБ.

Большая часть средств – 26,87 миллиарда рублей – была украдена у физических лиц. Потери юридических лиц составили 667,4 миллиона рублей.

Число мошеннических транзакций также увеличилось: в 2024 году зафиксировано 1,196 миллиона случаев среди физических лиц и 1,43 тысячи – среди компаний.