Интерес покупателей к отечественным брендам продолжает стабильно увеличиваться

20 июля 2026, 07:18, ИА Амител

Девушка в магазине верхней одежды / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России растет спрос на продукцию отечественных производителей одежды. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

По словам замглавы ведомства, интерес покупателей к российским брендам продолжает стабильно увеличиваться.

«Мы фиксируем устойчивый рост спроса на продукцию отечественных брендов одежды, которые подтверждают высокое качество», — заявил Иван Куликов.

Он отметил, что одной из причин такой тенденции стал уход с российского рынка ряда международных компаний. Освободившуюся нишу, по его словам, заняли отечественные производители.

Как подчеркнул Иван Куликов, российские бренды смогли предложить достойную альтернативу зарубежной продукции и уже успели завоевать доверие и внимание потребителей.