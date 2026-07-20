НОВОСТИОбщество

Россияне все чаще выбирают одежду отечественных производителей

Интерес покупателей к отечественным брендам продолжает стабильно увеличиваться

20 июля 2026, 07:18, ИА Амител

Девушка в магазине верхней одежды / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Девушка в магазине верхней одежды / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России растет спрос на продукцию отечественных производителей одежды. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

По словам замглавы ведомства, интерес покупателей к российским брендам продолжает стабильно увеличиваться.

«Мы фиксируем устойчивый рост спроса на продукцию отечественных брендов одежды, которые подтверждают высокое качество», — заявил Иван Куликов.

Он отметил, что одной из причин такой тенденции стал уход с российского рынка ряда международных компаний. Освободившуюся нишу, по его словам, заняли отечественные производители.

Как подчеркнул Иван Куликов, российские бренды смогли предложить достойную альтернативу зарубежной продукции и уже успели завоевать доверие и внимание потребителей.

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 11

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интересно.

07:28:27 20-07-2026

финал.
Испания-Аргентина.
1-0.
красивый чемпионат прошёл.
на американском континенте.
жаль русская команда не участвовала.

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Гость

07:45:34 20-07-2026

А все остальные страны нам завидуют!!!

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Гость

09:11:01 20-07-2026

А названия этих брендов в статье почему не приведены? Может, мы сейчас пойдем да как купим. Но что покупать на итого непонятно.

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Гость

09:40:01 20-07-2026

«Мы фиксируем устойчивый рост спроса на продукцию отечественных брендов одежды, которые подтверждают высокое качество» - ну я бы не утверждал про высокое качество. Западные бренды ушли (выгнали), населению банально стало нечего купить, но не с голым же задом ходить, поэтому и берут разную чепуху через интернет, периодически натыкаясь на местную чепуху и покупая её до кучи.

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Гость

10:06:34 20-07-2026

мы лучше новые заплатки к старым штанам пришьем

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Гость

10:18:03 20-07-2026

Отечественные бренды - уже смешно! Бренды, блин!

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Гость

10:40:12 20-07-2026

"Глория" хорошие джинсы. Но почему- то шить их стали во Вьетнаме((

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Гость

11:09:38 20-07-2026

Гость (10:40:12 20-07-2026) "Глория" хорошие джинсы. Но почему- то шить их стали во Вьет... Очечиственная производителя, да, насяльнике?

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Иван

12:16:53 20-07-2026

Кхитайское тряпье покупаю на Озон и Валдбериис... Намного лучше брендов...

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Мусик

13:22:24 20-07-2026

Иван (12:16:53 20-07-2026) Кхитайское тряпье покупаю на Озон и Валдбериис... Намного лу... брендовые пимы и фуфайки.

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Гость

21:31:39 20-07-2026

ну вообще то нет, 50/50. некоторые раз в полгода в италии затариваются целиком, дада

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