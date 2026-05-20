В школах Томской области запретили одежду с иностранными надписями
Правило объяснили профилактикой "пропаганды асоциальных идей"
20 мая 2026, 22:11, ИА Амител
В Томской области школьникам запретили носить одежду с надписями на иностранных языках, сообщает "Кровавая Барыня".
В опубликованном приказе запрет объясняется следующим образом:
«В целях противодействия пропаганде противоправного поведения, радикализации, асоциальных идей запрещается носить одежду с надписями на иностранных языках, за исключением случаев, когда эти надписи являются частью зарегистрированного товарного знака производителя одежды и не содержат информации, противоречащей законодательству РФ и принципам общечеловеческой морали».
Как отмечается в публикации, аналогичные меры были введены в школе села Моряковский Затон.
22:35:10 20-05-2026
Маразм крепчал.
10:50:13 21-05-2026
Мимокрокодил (22:35:10 20-05-2026) Маразм крепчал.... совок всё ближе
22:41:40 20-05-2026
Лечиться не пробовали?
06:52:05 21-05-2026
надеюсь, что до голосующего сердцем электората, - дойдет, причем на генетическом уровне.
07:07:59 21-05-2026
Одежда и должна быть одеждой, а не рекламой или политическим лозунгом.
11:47:26 21-05-2026
Гость (07:07:59 21-05-2026) Одежда и должна быть одеждой, а не рекламой или политическим... Я надеюсь вы носите посконную телогрейку и штаны из домотканой холстины??
07:47:33 21-05-2026
В школе где учатся дети в принципе утверждена форма без надписей и принтов (Барнаул).
10:59:43 21-05-2026
Почему в Парке Культуры и Отдыха "Центральный" из установленных за государственный счёт громкоговорителей играет иностранная музыка? Почему посетители парка должны принудительно слушать западные песни, пропагандирующие насилие и непотребности? Нужно строго наказать руководство ПКиО "Центральный" за пропагандирование западных ценностей и поддержку санкций против нашей великой Родины, и отправить искупать вину. Песни и музыку включать только российские.
11:05:29 21-05-2026
Гость (10:59:43 21-05-2026) Почему в Парке Культуры и Отдыха "Центральный" из установлен... глаз народа - глаз божий.
14:18:58 21-05-2026
Гость (10:59:43 21-05-2026) Почему в Парке Культуры и Отдыха "Центральный" из установлен...
Вы больной или это тонкий сарказм?
15:25:01 21-05-2026
Типа поддержим отечественный текстиль? Так китаезы мигом отреагируют.