В школах Томской области запретили одежду с иностранными надписями

Правило объяснили профилактикой "пропаганды асоциальных идей"

20 мая 2026, 22:11, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Томской области школьникам запретили носить одежду с надписями на иностранных языках, сообщает "Кровавая Барыня".

В опубликованном приказе запрет объясняется следующим образом:

«В целях противодействия пропаганде противоправного поведения, радикализации, асоциальных идей запрещается носить одежду с надписями на иностранных языках, за исключением случаев, когда эти надписи являются частью зарегистрированного товарного знака производителя одежды и не содержат информации, противоречащей законодательству РФ и принципам общечеловеческой морали».

Как отмечается в публикации, аналогичные меры были введены в школе села Моряковский Затон.