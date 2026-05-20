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В школах Томской области запретили одежду с иностранными надписями

Правило объяснили профилактикой "пропаганды асоциальных идей"

20 мая 2026, 22:11, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Томской области школьникам запретили носить одежду с надписями на иностранных языках, сообщает "Кровавая Барыня".

В опубликованном приказе запрет объясняется следующим образом:

«В целях противодействия пропаганде противоправного поведения, радикализации, асоциальных идей запрещается носить одежду с надписями на иностранных языках, за исключением случаев, когда эти надписи являются частью зарегистрированного товарного знака производителя одежды и не содержат информации, противоречащей законодательству РФ и принципам общечеловеческой морали».

Как отмечается в публикации, аналогичные меры были введены в школе села Моряковский Затон.

Россия запреты
       

Комментарии 11

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Мимокрокодил

22:35:10 20-05-2026

Маразм крепчал.

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Гость

10:50:13 21-05-2026

Мимокрокодил (22:35:10 20-05-2026) Маразм крепчал.... совок всё ближе

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Гость

22:41:40 20-05-2026

Лечиться не пробовали?

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Гость

06:52:05 21-05-2026

надеюсь, что до голосующего сердцем электората, - дойдет, причем на генетическом уровне.

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Гость

07:07:59 21-05-2026

Одежда и должна быть одеждой, а не рекламой или политическим лозунгом.

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Мимопроходящий

11:47:26 21-05-2026

Гость (07:07:59 21-05-2026) Одежда и должна быть одеждой, а не рекламой или политическим... Я надеюсь вы носите посконную телогрейку и штаны из домотканой холстины??

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Гость

07:47:33 21-05-2026

В школе где учатся дети в принципе утверждена форма без надписей и принтов (Барнаул).

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Гость

10:59:43 21-05-2026

Почему в Парке Культуры и Отдыха "Центральный" из установленных за государственный счёт громкоговорителей играет иностранная музыка? Почему посетители парка должны принудительно слушать западные песни, пропагандирующие насилие и непотребности? Нужно строго наказать руководство ПКиО "Центральный" за пропагандирование западных ценностей и поддержку санкций против нашей великой Родины, и отправить искупать вину. Песни и музыку включать только российские.

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Мусик

11:05:29 21-05-2026

Гость (10:59:43 21-05-2026) Почему в Парке Культуры и Отдыха "Центральный" из установлен... глаз народа - глаз божий.

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Гость

14:18:58 21-05-2026

Гость (10:59:43 21-05-2026) Почему в Парке Культуры и Отдыха "Центральный" из установлен...
Вы больной или это тонкий сарказм?

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Гость

15:25:01 21-05-2026

Типа поддержим отечественный текстиль? Так китаезы мигом отреагируют.

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