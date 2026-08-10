Россиянкам с детьми до трех лет отменят испытательный срок на работе с 1 сентября

Нововведение также затронет лиц, воспитывающих малышей без матери

10 августа 2026, 12:44, ИА Амител

Женщина, работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 1 сентября 2026 года работодатели не смогут включать условие об испытательном сроке в трудовые договоры с женщинами, которые воспитывают детей до трех лет. Об этом РИА Новости рассказал Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

Норма закреплена в Федеральном законе от 09.04.2026 № 91‑ФЗ, который вносит изменения в статью 70 Трудового кодекса РФ. При этом действие запрета распространяется не только на матерей, но и на других лиц, которые воспитывают ребенка до трех лет без матери.

Эксперт призвал работодателей заранее подготовиться к изменениям: проверить типовые трудовые договоры и локальные нормативные акты на наличие условий об испытательном сроке, а при приеме на работу запрашивать у сотрудниц сведения о наличии детей.

Евгений Машаров предупредил: если работодатель все же установит испытательный срок для таких категорий граждан, это условие признают недействительным. Соответственно, увольнение по причине непрохождения испытания будет считаться незаконным.

По мнению эксперта, новая мера поможет снизить уровень стресса у женщин, которые выходят на работу после отпуска по уходу за ребенком, и обеспечит им более стабильные трудовые условия. Сейчас, до 31 августа 2026 года, аналогичный запрет действует в отношении женщин, воспитывающих ребенка до полутора лет.