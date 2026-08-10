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Россиянкам с детьми до трех лет отменят испытательный срок на работе с 1 сентября

Нововведение также затронет лиц, воспитывающих малышей без матери

10 августа 2026, 12:44, ИА Амител

Женщина, работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Женщина, работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 1 сентября 2026 года работодатели не смогут включать условие об испытательном сроке в трудовые договоры с женщинами, которые воспитывают детей до трех лет. Об этом РИА Новости рассказал Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

Норма закреплена в Федеральном законе от 09.04.2026 № 91‑ФЗ, который вносит изменения в статью 70 Трудового кодекса РФ. При этом действие запрета распространяется не только на матерей, но и на других лиц, которые воспитывают ребенка до трех лет без матери.

Эксперт призвал работодателей заранее подготовиться к изменениям: проверить типовые трудовые договоры и локальные нормативные акты на наличие условий об испытательном сроке, а при приеме на работу запрашивать у сотрудниц сведения о наличии детей.

Евгений Машаров предупредил: если работодатель все же установит испытательный срок для таких категорий граждан, это условие признают недействительным. Соответственно, увольнение по причине непрохождения испытания будет считаться незаконным.

По мнению эксперта, новая мера поможет снизить уровень стресса у женщин, которые выходят на работу после отпуска по уходу за ребенком, и обеспечит им более стабильные трудовые условия. Сейчас, до 31 августа 2026 года, аналогичный запрет действует в отношении женщин, воспитывающих ребенка до полутора лет.

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

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Работа трудовые права
       

Комментарии 8

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Гость

12:54:53 10-08-2026

"С 1 сентября 2026 года работодатели не смогут включать условие об испытательном сроке в трудовые договоры с женщинами, которые воспитывают детей до трех лет" - это означает, что таких мадамов просто не будут принимать на работу? Вот помогли так помогли, от всей депутатской души как обычно.

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Гость

12:57:42 10-08-2026

и изначально не будут брать на работу

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Гость

16:48:36 10-08-2026

Гость (12:57:42 10-08-2026) и изначально не будут брать на работу... Правильно и сделают.

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Юс

13:08:57 10-08-2026

Ну да, их просто не берут и не будут брать на работу

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Гость

13:14:48 10-08-2026

Конец котяткам :(

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Гость

13:49:47 10-08-2026

Нет испытательного срока = нет работы для мамаш
Биржа труда - дорога туда.

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Гость

14:00:06 10-08-2026

Мне как работодателю нужны люди, которые работают.
Вы не представляете какие головняки искать замену заболевшим в маленьких организациях, где часто сотрудник - единственный выполняющий определенную работу.
Держать по два работника на каждое место, каждого на половину зп? Так самим работникам такая работа не нужна, они приходят деньги зарабатывать.

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Гость

14:46:58 10-08-2026

Гость (14:00:06 10-08-2026) Мне как работодателю нужны люди, которые работают.Вы не ... Совершенно верно. Поэтому идеальный вариант, когда у женщины дети повзрослели, стали самостоятельными в бытовом плане, тогда и устраиваться на работу. Обучение на месте с последующим испытательным сроком и работать можно без всяких больничных. Бывшие домохозяйки - это лучшие работники, проверено.

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