Такая ситуация создает риск гендерной дискриминации и снижает экономическую активность женщин

30 апреля 2026, 17:48, ИА Амител

Женщина на собеседовании / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Отмена испытательного срока для женщин с детьми до трех лет может привести к снижению числа вакансий для них, такое мнение в беседе с "Газетой.ru" выразил эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. По его прогнозам, количество предложений о работе для мам с маленькими детьми может сократиться в пять раз.

«Закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщин с детьми до трех лет, был подписан в России. В сопроводительных материалах к закону указано, что данное решение связано с высокой нагрузкой и повышенной ответственностью, которую несут матери в этот период», — отметил он.

Селезнев подчеркнул, что для работодателей около 80% вакансий требуют прохождения испытательного срока, что является единственным способом снизить риски при найме. Около 20% соискателей, получив работу, оказываются некомпетентными и уходят по условиям договора. Примерно 20% работодателей вообще не нанимают женщин с маленькими детьми, опасаясь, что они будут часто брать больничные (что особенно критично для определенных должностей).

Новый закон оставляет работодателям, которые ранее готовы были рассмотреть таких кандидатов, два варианта: либо нанимать их без испытательного срока, либо отказаться от их кандидатур.

Финансист считает, что у работодателей не будет мотивации нанимать женщин с детьми, так как это станет сложно, а уволить их будет невозможно. Во многих случаях работодатели даже не обязаны объяснять причины отказа в найме, отметил Селезнев. "Мы нашли другого кандидата" — стандартное объяснение без дополнительных деталей, сказал эксперт.

