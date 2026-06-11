В России могут изменить правила прохождения стажировок при трудоустройстве

Получить статус стажера можно будет в течение одного года после окончания профессионального обучения

11 июня 2026, 14:19, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Стажировки для молодых специалистов могут ограничить шестью месяцами, а работодателям запретят устанавливать испытательный срок после успешного прохождения такой практики. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам парламентария, новый законопроект направлен на защиту начинающих работников от злоупотреблений со стороны работодателей.

«В "Единую Россию" часто поступают обращения от молодежи с жалобами на недобросовестные стажировки. Новый законопроект закрывает сразу две лазейки для руководителей, которые пытаются хитрить и эксплуатировать молодых сотрудников», — отметила Стенякина.

Депутат уточнила, что документ, внесенный в Госдуму в начале июня, предлагает закрепить в Трудовом кодексе РФ само понятие "стажировка в сфере труда", а также определить статус стажера и его основные гарантии. Одним из ключевых нововведений станет ограничение продолжительности стажировки.

«Стажировка не сможет стать бессрочной "ловушкой" — ее предельный срок будет составлять шесть месяцев», — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену испытательного срока для тех работников, которых после завершения стажировки принимают в штат по бессрочному трудовому договору.

«Человек прошел стажировку, с ним заключается бессрочный трудовой договор: значит, работодатель про него уже все понял. Испытательного срока в этом случае не будет, это справедливо», — пояснила Стенякина.

Предполагается, что получить статус стажера можно будет в течение одного года после окончания профессионального обучения. При этом в указанный период не будут включаться время прохождения военной службы, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, а также периоды ухода за членами семьи.

По мнению авторов инициативы, стажировка должна быть инструментом адаптации молодых специалистов, а не способом длительно использовать их труд на менее выгодных условиях.

«Никто не сможет годами держать сотрудника на стажерской ставке. Компания должна оперативно обучать нового сотрудника, закрепив за ним наставника, а не формально называть его стажером, чтобы сэкономить», — добавила депутат.

Стенякина уверена, что четкое регулирование института стажировок и развитие наставничества помогут молодым специалистам быстрее адаптироваться на первом месте работы и повысить эффективность их профессиональной деятельности.