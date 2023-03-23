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Российские вузы приняли 2,5 тысячи отчисленных из зарубежных университетов

Глава правительства заявил о строительстве восьми кампусов международного уровня

23 марта 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что российские вузы приняли 2,5 тысячи студентов, отчисленных из иностранных университетов. Об этом сообщает "РГ".

Во время ежегодного отчёта перед депутатами Госдумы он отметил, что студенты принимались на учёбу в упрощённом порядке.

Глава правительства сообщил, что в стране начали строительство восьми кампусов международного уровня: в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининграде. Всего таких кампусов планируют построить 25. 

"Будет продолжена программа академического лидерства "Приоритет-2030". В ней приняло участие более 120 вузов. "В прошлом году предусмотрели порядка 30 миллиардов рублей на создание там студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов", – сказал Мишустин.

Комментарии 2

  • Решил проблему радикально * Придя в российский универ * Я взял и не пошел на пары * И никуда не опоздал
    23 марта, Гость   Ответить
  • Также как 20 инфекционных госпиталей построят.
    24 марта, Гость   Ответить
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