Российские вузы приняли 2,5 тысячи отчисленных из зарубежных университетов

Глава правительства заявил о строительстве восьми кампусов международного уровня

23 марта 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что российские вузы приняли 2,5 тысячи студентов, отчисленных из иностранных университетов. Об этом сообщает "РГ".

Во время ежегодного отчёта перед депутатами Госдумы он отметил, что студенты принимались на учёбу в упрощённом порядке.

Глава правительства сообщил, что в стране начали строительство восьми кампусов международного уровня: в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининграде. Всего таких кампусов планируют построить 25.