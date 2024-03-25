Российских врачей хотят защитить от уголовного преследования
Соавтор инициативы заявила, что законопроект призван исключить несправедливое отношение к врачам
25 марта 2024, 09:51, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, который позволит частично защитить российских врачей от уголовного преследования. Об этом сообщают "Известия".
"Законодатели отмечают, что в последнее время участились случаи привлечения врачей по ст. 238 УК РФ „Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Они предлагают перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента "медицинской услугой", оставив этот термин только для финансовых документов и некоторых оговоренных случаев", - сказано в сообщении.
Сенатор Дарья Лантратова, которая является соавтором законопроекта, отметила, что он призван исключить несправедливое отношение к врачам.
Поправки в закон внесли на рассмотрение 21 марта.
10:00:39 25-03-2024
Ну ну. Только по статистике на первом месте по совершению преступлений как раз идут медики. Юристы на втором месте. А остальные профессии далеко за ними.
10:16:43 25-03-2024
Гость (10:00:39 25-03-2024) Ну ну. Только по статистике на первом месте по совершению пр... Можно ссылку на официальные документы с этой статистикой? А то гугл не в курсе
10:55:02 25-03-2024
Гость (10:00:39 25-03-2024) Ну ну. Только по статистике на первом месте по совершению пр... Не знаю как у нас обстоят дела с преступностью в зависимости от профессии, а вот в США (по сообщению медицинского журнала "ЛАНЦЕТ" причиной смертности на третьем месте (после онкологии и сердечно сосудистых заболеваний) являются ошибки врачей. Возбуждаются ли уголовные дела по этим случаям журнал не сообщает.
18:32:42 25-03-2024
Гость (10:00:39 25-03-2024) Ну ну. Только по статистике на первом месте по совершению пр... Юристы и медики,они такие.Им бы завалить кого-нибудь.
10:06:01 25-03-2024
Нет,нет,не должно быть в нашем государстве "неприкасаемых" и так куда не плюнь,то депутат или прокурор или ещё кто,а простой работяга так сразу его на "хату". Тем более врачи ,от которых порой зависит жизнь и рождение . Там уже сума посходили,лучше бы повысили уровень жизни в России .
10:18:37 25-03-2024
гость (10:06:01 25-03-2024) Нет,нет,не должно быть в нашем государстве "неприкасаемых" и... Никто не собирается из медиков делать неприкасаемых. Амик не полностью новость привел. Найдите полный текст и почитайте.
21:52:53 27-03-2024
гость (10:06:01 25-03-2024) Нет,нет,не должно быть в нашем государстве "неприкасаемых" и... По Конституции РФ все граждане РФ равны перед законами и не должно быть законов нарушающих равенство.
10:07:16 25-03-2024
А много медиков посадили?
10:59:36 25-03-2024
Халатность врачей и полицейских - вещь крайне серьёзная.
У нас и так они не несут реального наказания за действия или бездействия повлекшие негативные последствия.
Максимум бесполезная прокурорская проверка и выговор.
00:34:17 27-03-2024
своим лечением убил или сделал больного инвалидом ну и хрен с ним все спишут на врачебную ошибку даже тогда когда врач не исполнил даже примитивный обязательный протокол лечения