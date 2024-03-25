Российских врачей хотят защитить от уголовного преследования

Соавтор инициативы заявила, что законопроект призван исключить несправедливое отношение к врачам

25 марта 2024, 09:51, ИА Амител

Врачи в операционной / Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект, который позволит частично защитить российских врачей от уголовного преследования. Об этом сообщают "Известия".

"Законодатели отмечают, что в последнее время участились случаи привлечения врачей по ст. 238 УК РФ „Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Они предлагают перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента "медицинской услугой", оставив этот термин только для финансовых документов и некоторых оговоренных случаев", - сказано в сообщении.

Сенатор Дарья Лантратова, которая является соавтором законопроекта, отметила, что он призван исключить несправедливое отношение к врачам.

Поправки в закон внесли на рассмотрение 21 марта.