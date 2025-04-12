Индексация составит 4,5%

12 апреля 2025, 12:03, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Военнослужащим и сотрудникам некоторых органов власти повысят оклады с 1 октября 2025 года. Постановление об этом приняло правительство.

Индексация на 4,5% затронет контрактников, призывников и сотрудников:

Росгвардии;

органов внутренних дел;

ФСИН;

противопожарной службы;

таможенных органов.

Оклады округлят до целого рубля в сторону увеличения, сказано в документе.

Ранее экономист Игорь Балынин заявил, что средняя зарплата россиян в декабре 2025-го достигнет примерно 140 тысяч рублей. Это будет на 57% выше, чем в январе этого же года.