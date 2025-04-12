Российским военным с 1 октября повысят оклады
Индексация составит 4,5%
12 апреля 2025, 12:03, ИА Амител
Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Военнослужащим и сотрудникам некоторых органов власти повысят оклады с 1 октября 2025 года. Постановление об этом приняло правительство.
Индексация на 4,5% затронет контрактников, призывников и сотрудников:
- Росгвардии;
- органов внутренних дел;
- ФСИН;
- противопожарной службы;
- таможенных органов.
Оклады округлят до целого рубля в сторону увеличения, сказано в документе.
Ранее экономист Игорь Балынин заявил, что средняя зарплата россиян в декабре 2025-го достигнет примерно 140 тысяч рублей. Это будет на 57% выше, чем в январе этого же года.
19:59:08 12-04-2025
Касательно средней зарплаты россиян, которая
"в декабре 2025-го достигнет примерно 140 тысяч рублей и превысит январскую на 57%":
Выходит, уже сейчас, в апреле (при декларируемом росте как на дрожжах!) она составляет не менее 89 тыс (140 тыс/1,57)!? Однако где же такая зарплатища у львиной доли работающих граждан? Насколько же ниже плинтуса уровень жизни пенсионеров, "шикующих" на 20-25 тысяч в месяц?