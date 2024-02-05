Российский "Яндекс" продают за 475 млрд рублей группе частных инвесторов

После продажи компания сохранит бизнесы, сервисы и активы за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии

05 февраля 2024, 13:37, ИА Амител

Логотип компании "Яндекс" / Фото: ТАСС

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса "Яндекса" за 475 млрд рублей группе частных инвесторов, сообщает РИА Новости.

"Yandex N.V. перестанет быть головной компанией. Новой головной компанией "Яндекса" станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс", основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса", – сообщили в компании.

Также часть акций будет находиться в распоряжении четырех пайщиков:

группа "Лукойл";

Александр Чачава, предприниматель и основатель венчурного фонда LETA Capital;

Павел Прасс, гендиректор одного из крупнейших специализированных депозитариев "Инфинитум";

Александр Рязанов, многопрофильный инвестор и предприниматель.

В российском "Яндексе" сообщили, что компания останется частной, независимой и публичной после реструктуризации.

После продажи "Яндекс" сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.