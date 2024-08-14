НОВОСТИЭкономика

"Росспиртпром" после приватизации анонсировал уже третье повышение цен на спирт

В итоге к осени общее подорожание с начала лета составит 25%

14 августа 2024, 07:24, ИА Амител

Стеклянные бутылки / Фото: unsplash.com
Стеклянные бутылки / Фото: unsplash.com

"Росспиртпром" - крупнейший производитель спирта в России, ставший недавно частным - анонсировал повышение цен на спирт с 1 сентября почти на 9%, пишет РБК.

"С начала осени продукция подорожает с действующей сейчас цены в 780 рублей за 1 дал ректификованного спирта до 850 рублей", - отмечает издание.

Необходимость такой меры в компании объяснили повышением стоимости заемного капитала из-за изменения ключевой ставки Центробанка. Также указали на "значительный" рост себестоимости спирта из-за подорожания основного сырья и рост трат на обеспечение самого производства.

До этого холдинг увеличил стоимость с 1 июня с 680 рублей за 1 дал до 730 рублей, а с 1 августа 2024 года - с 730 рублей до 780 рублей. В итоге к осени общее подорожание спирта компании с начала лета составит 25%.

Как отмечает издание, выручка "Росспиртпрома" в 2023 году составила 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль - 560,9 млн рублей.

Ранее российским производителям коньяка предсказали дефицит сырья. Эксперт ожидает, что отечественные компании будут терпеть убытки, а нишу займут производители из Грузии, Молдавии и Армении.

Стакан пива / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИЭкономика

цены алкоголь

Комментарии 8

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Гость

08:10:40 14-08-2024

Пусть свою синьку русспиртпром сам хомячит.

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Гость.

08:19:04 14-08-2024

ПриХватизировано,значит, моё. И никто мне не указ, сколько раз повышать цены.Мне надо новую яхту построить, а то у Дерибаски до сих пори яхта на 1 м длиннее, чем моя.

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Гость

08:40:00 14-08-2024

" цены в 780 рублей за 1 дал". за 1 что?

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Гость

08:49:31 14-08-2024

Гость (08:40:00 14-08-2024) " цены в 780 рублей за 1 дал". за 1 что?... за 1 декалитр / 10 литров

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ВВП

08:47:42 14-08-2024

Если читать Маркса, то частный капитал заинтересован в единственном-получении прибыли.

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Гость.

09:30:50 14-08-2024

Разбазаривание государственного добра, дающего сразу хорошие доходы, продолжается.Что-то не знаю ни одного толстосума, который занялся бы производством ,например, радиоэлектроники, потому что это длинные рубли.Не скоро прибыль будет.Так зачем отдавать частнику производства, дающие большие короткие рубли.В Барнауле много либералов, объяснили бы несмышленышам.

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Гость

10:14:47 14-08-2024

Гость. (09:30:50 14-08-2024) Разбазаривание государственного добра, дающего сразу хорошие... Так зачем отдавать частнику производства, дающие большие короткие рубли.-- Отдаётся определённым людям, с нужными фамилиями. Там чужие не ходят.

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Мусик

09:58:16 14-08-2024

потребление продукта уменьшается - и это факт.
своего потребителя найдут

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