"Росспиртпром" после приватизации анонсировал уже третье повышение цен на спирт

В итоге к осени общее подорожание с начала лета составит 25%

14 августа 2024, 07:24, ИА Амител

Стеклянные бутылки / Фото: unsplash.com

"Росспиртпром" - крупнейший производитель спирта в России, ставший недавно частным - анонсировал повышение цен на спирт с 1 сентября почти на 9%, пишет РБК.

"С начала осени продукция подорожает с действующей сейчас цены в 780 рублей за 1 дал ректификованного спирта до 850 рублей", - отмечает издание.

Необходимость такой меры в компании объяснили повышением стоимости заемного капитала из-за изменения ключевой ставки Центробанка. Также указали на "значительный" рост себестоимости спирта из-за подорожания основного сырья и рост трат на обеспечение самого производства.

До этого холдинг увеличил стоимость с 1 июня с 680 рублей за 1 дал до 730 рублей, а с 1 августа 2024 года - с 730 рублей до 780 рублей. В итоге к осени общее подорожание спирта компании с начала лета составит 25%.

Как отмечает издание, выручка "Росспиртпрома" в 2023 году составила 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль - 560,9 млн рублей.

Ранее российским производителям коньяка предсказали дефицит сырья. Эксперт ожидает, что отечественные компании будут терпеть убытки, а нишу займут производители из Грузии, Молдавии и Армении.