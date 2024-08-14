"Росспиртпром" после приватизации анонсировал уже третье повышение цен на спирт
В итоге к осени общее подорожание с начала лета составит 25%
14 августа 2024, 07:24, ИА Амител
"Росспиртпром" - крупнейший производитель спирта в России, ставший недавно частным - анонсировал повышение цен на спирт с 1 сентября почти на 9%, пишет РБК.
"С начала осени продукция подорожает с действующей сейчас цены в 780 рублей за 1 дал ректификованного спирта до 850 рублей", - отмечает издание.
Необходимость такой меры в компании объяснили повышением стоимости заемного капитала из-за изменения ключевой ставки Центробанка. Также указали на "значительный" рост себестоимости спирта из-за подорожания основного сырья и рост трат на обеспечение самого производства.
До этого холдинг увеличил стоимость с 1 июня с 680 рублей за 1 дал до 730 рублей, а с 1 августа 2024 года - с 730 рублей до 780 рублей. В итоге к осени общее подорожание спирта компании с начала лета составит 25%.
Как отмечает издание, выручка "Росспиртпрома" в 2023 году составила 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль - 560,9 млн рублей.
Ранее российским производителям коньяка предсказали дефицит сырья. Эксперт ожидает, что отечественные компании будут терпеть убытки, а нишу займут производители из Грузии, Молдавии и Армении.
08:10:40 14-08-2024
Пусть свою синьку русспиртпром сам хомячит.
08:19:04 14-08-2024
ПриХватизировано,значит, моё. И никто мне не указ, сколько раз повышать цены.Мне надо новую яхту построить, а то у Дерибаски до сих пори яхта на 1 м длиннее, чем моя.
08:40:00 14-08-2024
" цены в 780 рублей за 1 дал". за 1 что?
08:49:31 14-08-2024
Гость (08:40:00 14-08-2024) " цены в 780 рублей за 1 дал". за 1 что?... за 1 декалитр / 10 литров
08:47:42 14-08-2024
Если читать Маркса, то частный капитал заинтересован в единственном-получении прибыли.
09:30:50 14-08-2024
Разбазаривание государственного добра, дающего сразу хорошие доходы, продолжается.Что-то не знаю ни одного толстосума, который занялся бы производством ,например, радиоэлектроники, потому что это длинные рубли.Не скоро прибыль будет.Так зачем отдавать частнику производства, дающие большие короткие рубли.В Барнауле много либералов, объяснили бы несмышленышам.
10:14:47 14-08-2024
Гость. (09:30:50 14-08-2024) Разбазаривание государственного добра, дающего сразу хорошие... Так зачем отдавать частнику производства, дающие большие короткие рубли.-- Отдаётся определённым людям, с нужными фамилиями. Там чужие не ходят.
09:58:16 14-08-2024
потребление продукта уменьшается - и это факт.
своего потребителя найдут