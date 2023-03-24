"Росводоканал Барнаул" рекомендует вывозить стоки только через проверенные компании

А также рассказал, куда можно обратиться для заказа услуги вывоза стоков

24 марта 2023, 14:27, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrE8r1HU

Ассенизатор / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В барнаульском водоканале напомнили горожанам, проживающим в частном секторе, о возможности заказать услугу вывоза нецентрализованных стоков у проверенных исполнителей. Партнёры компании осуществляют откачку стоков и их вывоз на очистные сооружения предприятия с соблюдением всех регламентов и санитарных норм.

"Ни для кого не секрет, что в городе работают недобросовестные возчики, которые после откачки стоков не довозят их до узаконенных точек слива, а сбрасывают в канализационные колодцы, в лесу или на полях. Помимо того, что такие действия наносят вред экологии, обманутым остаётся и заказчик – ведь с него взяли плату за утилизацию стоков по правилам", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

Подрядчики барнаульского водоканала откачивают, вывозят и утилизируют стоки в соответствии с законодательством – только в официальной точке приёма, которую обслуживает ресурсоснабжающая организация. Добавим, что у всех легальных возчиков должна быть лицензия, а также договор с организацией, которая принимает стоки для очистки.

Заказать откачку у профессионалов можно в мобильном приложении "РВК.Услуги", через сайт водоканала и по номеру телефона 500-101.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

barnaul.rosvodokanal.ru

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