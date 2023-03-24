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"Росводоканал Барнаул" рекомендует вывозить стоки только через проверенные компании

А также рассказал, куда можно обратиться для заказа услуги вывоза стоков

24 марта 2023, 14:27, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrE8r1HU

Ассенизатор / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Ассенизатор / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В барнаульском водоканале напомнили горожанам, проживающим в частном секторе, о возможности заказать услугу вывоза нецентрализованных стоков у проверенных исполнителей. Партнёры компании осуществляют откачку стоков и их вывоз на очистные сооружения предприятия с соблюдением всех регламентов и санитарных норм.

"Ни для кого не секрет, что в городе работают недобросовестные возчики, которые после откачки стоков не довозят их до узаконенных точек слива, а сбрасывают в канализационные колодцы, в лесу или на полях. Помимо того, что такие действия наносят вред экологии, обманутым остаётся и заказчик – ведь с него взяли плату за утилизацию стоков по правилам", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

Подрядчики барнаульского водоканала откачивают, вывозят и утилизируют стоки в соответствии с законодательством – только в официальной точке приёма, которую обслуживает ресурсоснабжающая организация. Добавим, что у всех легальных возчиков должна быть лицензия, а также договор с организацией, которая принимает стоки для очистки.

Заказать откачку у профессионалов можно в мобильном приложении "РВК.Услуги", через сайт водоканала и по номеру телефона 500-101.

ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 500-101
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
barnaul.rosvodokanal.ru  

Елена Карнаухова и депутат АКЗС Николай Данилин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Вторым поводом для торжественного мероприятия стало 20-летие группы компаний "Росводоканал", в которую входит барнаульское предприятие
НОВОСТИОбщество

 

Комментарии 3

  • А может монополию на вывоз ТКО не будем поддерживать в городе такими заявлениями? Вы знаете цены этих "добросовестных" и как они еще и обманывают - откачивают 2 куба, а берут как будто 10 откачали. Плюс офиц тчоки слива ЖБО на счету в городе - 2-3 на весь город!!!, где тот же монополист рулит и цены задрал и не пускает честных частников - которые нормально откачивают и приезжают по любому заказу, а не так куда хочу приеду, а где посложнее откачивать или подальше ехать то не поеду. Обсуждали тут тему об увеличении точек доступа для слива ЖБО с приемлемой ценой - вот этот вопрос надо решить и не будет никаких сливов в неположенном месте. 500 р слив отдает ассенизатор с машины 10 кубов!! Это сколько жителям частного сектора должен стоит вывоз ЖБО тогда? Так вот - платим 3-4 тр (в месяц) из-за этих вот сертифицированных монополистов, которые сели одним местом на эту золотую жилу - на точку слива ЖБО. в МКД 200 рублей житель платит за тот же объем, а житель частного сектора в 20 раз дороже!! А Водоканал еще и топит за монополию. Вот спасибо! Решили проблему.
    24 марта, Гость   Ответить
  • а кроме водоканала есть ещё "проверенные" компании? Прайс на вывоз написали бы. Сильно подозреваю что в 2-3 раза дороже "частников".
    24 марта, Гость   Ответить
  • ++++
    24 марта, Гость   Ответить
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