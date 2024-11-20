НОВОСТИОбщество

RuTube хочет запустить собственный телеканал

Бета-версия вещания уже доступна

20 ноября 2024, 15:42, ИА Амител

Телевизор / Фото: pxhere.com/ru/photo/140745
Телевизор / Фото: pxhere.com/ru/photo/140745

В ноябре компания "Руформ", являющаяся юридическим лицом платформы Rutube, получила лицензию на вещание телеканала Rutube TV. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на данные реестра лицензий на телерадиовещание Роскомнадзора.

Согласно информации, полученной от Rutube, телеканал начнет вещание с 1 декабря. В качестве основного контента будут представлены фильмы и сериалы, шоу, игры и конкурсы, а также новости.

Видеохостинг подтвердил планы по запуску телеканала. Бета-версия вещания уже доступна на самой платформе. Основой сетки телеканала станет контент от блогеров, в том числе оригинальные шоу сервиса. Целевая аудитория Rutube TV – зрители в возрасте от 25 до 33 лет.

Представитель сервиса сообщил, что Rutube ведет переговоры с операторами платного телевидения о включении телеканала в их пакеты. Какие именно операторы участвуют в переговорах, не уточняется. Также в видеохостинге отметили, что размещение рекламы на телеканале пока не планируется.

интернет телевидение

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

15:48:36 20-11-2024

Отличная иллюстрация к статье, полностью отражающей ей суть. Ламповый телевизор "Рубин"

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

16:52:50 20-11-2024

Гость (15:48:36 20-11-2024) Отличная иллюстрация к статье, полностью отражающей ей суть.... ... а если что-то не работает, то проблема решается ударом кулака по корпусу

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:35 20-11-2024

Rutube хочет запустить свой YouTube канал - вот это новость бы была!

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров