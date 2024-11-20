RuTube хочет запустить собственный телеканал

Бета-версия вещания уже доступна

20 ноября 2024, 15:42, ИА Амител

Телевизор / Фото: pxhere.com/ru/photo/140745

В ноябре компания "Руформ", являющаяся юридическим лицом платформы Rutube, получила лицензию на вещание телеканала Rutube TV. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на данные реестра лицензий на телерадиовещание Роскомнадзора.

Согласно информации, полученной от Rutube, телеканал начнет вещание с 1 декабря. В качестве основного контента будут представлены фильмы и сериалы, шоу, игры и конкурсы, а также новости.

Видеохостинг подтвердил планы по запуску телеканала. Бета-версия вещания уже доступна на самой платформе. Основой сетки телеканала станет контент от блогеров, в том числе оригинальные шоу сервиса. Целевая аудитория Rutube TV – зрители в возрасте от 25 до 33 лет.

Представитель сервиса сообщил, что Rutube ведет переговоры с операторами платного телевидения о включении телеканала в их пакеты. Какие именно операторы участвуют в переговорах, не уточняется. Также в видеохостинге отметили, что размещение рекламы на телеканале пока не планируется.