С 2025 года вырастут цены на связь в России

Стоимость мобильных тарифов повысят в пределах 20%

24 октября 2024, 13:15, ИА Амител

Экран смартфона / Фото: unsplash.com/ Dimitri Karastelev

В 2025 году почти половина российских операторов связи планирует поднять стоимость тарифов на 10-15%. Пятая часть компаний готовятся увеличить цены на 20%, сообщают "Известия".

Некоторые операторы начали повышать цены уже сейчас. Так, МТС предупреждает, что ежемесячный платеж за аренду оборудования увеличится с 1 ноября на 29 рублей.

Среди основных факторов роста цен выделяют увеличение стоимости оборудования, повышение ставки ЦБ, кадровый дефицит и государственное регулирование. Однако сдерживающим фактором индексации тарифов может стать высокая конкуренция на рынке.

Также операторы отметили сложности с трансграничными платежами и логистикой оборудования.