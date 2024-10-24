С 2025 года вырастут цены на связь в России
Стоимость мобильных тарифов повысят в пределах 20%
24 октября 2024, 13:15, ИА Амител
В 2025 году почти половина российских операторов связи планирует поднять стоимость тарифов на 10-15%. Пятая часть компаний готовятся увеличить цены на 20%, сообщают "Известия".
Некоторые операторы начали повышать цены уже сейчас. Так, МТС предупреждает, что ежемесячный платеж за аренду оборудования увеличится с 1 ноября на 29 рублей.
Среди основных факторов роста цен выделяют увеличение стоимости оборудования, повышение ставки ЦБ, кадровый дефицит и государственное регулирование. Однако сдерживающим фактором индексации тарифов может стать высокая конкуренция на рынке.
Также операторы отметили сложности с трансграничными платежами и логистикой оборудования.
13:27:33 24-10-2024
После ВОВ цены с каждым годом падали. Пусть не на много, но всё же. А почему сейчас каждый месяц цены всё выше и выше?
13:35:01 24-10-2024
Гость (13:27:33 24-10-2024) После ВОВ цены с каждым годом падали. Пусть не на много, но ... Капитализм...
будь он неладен!
13:58:35 24-10-2024
Гость (13:35:01 24-10-2024) Капитализм...будь он неладен!... Или чья-то непомерная жадность? Вроде как недра - достояние всей страны, а вся прибыль от продажи - достояние определенной кучки.
14:06:08 24-10-2024
Гость (13:58:35 24-10-2024) Или чья-то непомерная жадность? Вроде как недра - достояние ... Недра уже не достояние всей страны, они уже частные и принадлежат олигархам. Их теперь, как любой товар, продавать и покупать можно.
14:42:09 24-10-2024
Гость (13:35:01 24-10-2024) Капитализм...будь он неладен!... Коммунизм лучше? Что то он себя ни в одной стране мира не проявил как следует. Сразу предвижу возражения - в Китае нет коммунизма. Там своя суверенная система власти. Исторически коммунизм все просрал.
21:46:49 24-10-2024
Гость (14:42:09 24-10-2024) Коммунизм лучше? Что то он себя ни в одной стране мира не пр... если Коммунизм гнобить усиленно специально и искусственно, то он никогда не поднимется. хотя это самое гуманное гос устройство, без эксплуатации и угнетения. или вам нравиться когда вас угнетают и эксплуатируют, и за вами произведённую добавочную стоимость богатеют, те кто клевещет на Коммунизм, что он себя не проявил...?
14:39:20 24-10-2024
Гость (13:27:33 24-10-2024) После ВОВ цены с каждым годом падали. Пусть не на много, но ... А после Пунических войн Карфаген потерял все свои владения вне Африки, и чо? У тебя вопросы как у умалишенного. Сталин в авторитарном порядке много поменять не только цены в магазинах, но даже пол у проституток. Любая его затея осуществлялась. Ну вот пиндосы - якобы самые могущественные ребята в мире, что ж они не могут свой госдолг аннулировать? Ну потому что не могут. Потому что есть в мире законы физики. Нельзя того что нельзя. Законы экономики такие же беспрекословные, что и законы физики. Нельзя их побороть. Раньше, при другой системе власти, можно было что угодно, а сейчас нельзя. Понимэ?
13:35:52 24-10-2024
А была новость что ФАС решил что МТС подняли цены незаконно и обязал снизить и штраф хороший в бюджет оплатить
13:41:57 24-10-2024
Гость (13:35:52 24-10-2024) А была новость что ФАС решил что МТС подняли цены незаконно ... поделились...
и... Оп! уже всё законно!...
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Коррупция при Капитализме не преступление!
А выгодное капиталовложение!...
14:49:24 24-10-2024
Гость (13:35:52 24-10-2024) А была новость что ФАС решил что МТС подняли цены незаконно ... Ну и оплатили. Только как это на тарифную линейку влияет? У нас есть орган, устанавливающий цены для частных предприятий?
13:45:40 24-10-2024
ну звонки через мессенджеры заблокируют и можно тарифы поднимать, ну как обычно, там в тариф пакет 150 смс-ок еще добавят, и за это 150 рэ докинут
14:46:31 24-10-2024
3 часа назад
Газета Коммерсантъ
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17:35:03 24-10-2024
Ну вот, скептики, ваш выход! Все растет, все развивается!
05:14:53 25-10-2024
В 2024 уже выросли тарифы. Аренда оборудования у МТС стоила 10 руб. в месяц. Через пару лет стала 80 руб.Теперь опять повысят? Оборудование старое,покупали давно,на новое не меняли.Что хотят,то и творят. Все только повышают и повышают за все для населения. А тем,кто должен защищать наши интересы,наплевать .