"Для нас они будут живы всегда". В Алейске открыли бюст Героя России, погибшего на СВО

Мероприятие посетил губернатор Виктор Томенко

06 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Бюст Романа Блинова / Фото: сайт АКЗС

В городе Алейске Алтайского края 4 сентября открыли памятник Герою Российской Федерации, участнику специальной военной операции на Украине Роману Блинову. Во время сражения наш земляк убил семь украинских солдат, добыл секретные документы, и все это ценой собственной жизни. Бюст установили на территории школы № 2, где учился Роман Блинов. В церемонии открытия приняли участие родители героя СВО, местные жители, а также губернатор Алтайского края Виктор Томенко и другие общественные и военные деятели.

Кто такой Роман Блинов?

Родился 3 марта 1986 года. В 2003-м окончил Уссурийское суворовское военное училище. Принимал участие в контртеррористической операции в Чечне, служил в Дагестане. В декабре 2022 года Романа Блинова направили служить на Украину в зону проведения СВО в должности заместителя командира мотострелковой роты. Бригада, в которой служил Роман Блинов, воевала против вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики. В июне 2023-го старший лейтенант вступил в бой с противником численностью до 30 человек на боевых бронированных машинах у населенного пункта Нескучное Великоновоселовского района ДНР. Наш земляк проявил героизм, ликвидировал семь противников, захватил вражеские документы, которые помогли командованию узнать о дальнейших планах ВСУ. Роман в бою не допустил потерь личного состава, но сам в результате минометного обстрела получил тяжелое осколочное ранение, оказавшееся несовместимым с жизнью.

Президент России Владимир Путин присвоил Блинову звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач. Кроме того, в ноябре 2023 года на аллее Героев в Уссурийском суворовском военном училище установили бюст в память о своем выпускнике Романе Блинове.

"Он сам выбрал эту профессию"

В торжественной церемонии открытия бюста на территории средней общеобразовательной школы № 2 города Алейска приняли участие родители бойца – Андрей Борисович и Елена Алексеевна Блиновы. До этого – в декабре 2023-го – в учреждении в честь своего ученика открыли парту Героев.

Перед собравшимися гостями выступила мама Романа – Елена. Она поблагодарила руководство школы, друзей и близких сына за поддержку.

«Он сам выбрал профессию военного и погиб, выполняя свой воинский долг. Во все века воины делали невозможное, защищая рубежи нашей Родины. И так же сейчас: наши мальчишки, девчонки, которые там, все наши защитники, они все как один – герои. И для нас они живы будут всегда. Хочется пожелать им вернуться быстрее живыми, здоровыми, победить и выжить назло всей этой нечисти, а мы их будем ждать», – сказала Елена Блинова.

"Герой нашего времени"

Также с короткой речью по случаю открытия бюста выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона напомнил, что в честь участников специальной военной операции в Алтайском крае проводят памятные мероприятия и устанавливают бюсты. Только в этом году увековечены имена Героев Российской Федерации Игоря Иванова и Ильи Каркавина.

«Подвиги наших героев на фронте имеют значение для всего края и каждого его жителя. Ведь чтобы мирная жизнь была возможна, чтобы растить и воспитывать детей, чтобы создавать новые предприятия, чтобы строить собственные планы о том, какой мы хотим видеть страну, в некоторых случаях требуется отстаивать наши общие ценности и права с оружием в руках», – отметил Виктор Томенко.

Губернатор Виктор Томенко и родители Романа Блинова / Фото: правительство Алтайского края

Также в церемонии открытия бюста Романа Блинова приняли участие председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко, сенатор Российской Федерации Наталья Кувшинова, представители военного комиссариата Алтайского края, автор бюста – член Союза художников России Михаил Кульгачёв, депутаты АКЗС, представители органов муниципальной власти города Алейска, Юнармии и "Движения Первых".

«Говорят, что у каждого времени свои герои. Старший лейтенант Роман Андреевич Блинов – герой нашего времени. Он до конца выполнил воинский долг в зоне специальной военной операции и навсегда вписал свое имя в историю Алейска, Алтайского края и всей страны. Уверена, новые поколения учеников школы № 2, где мы вчера открыли бюст Романа Андреевича Блинова, будут гордиться тем, что родились и выросли с ним на одной земле», – эмоционально выступила сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова.

В конце мероприятия все собравшиеся почтили минутой молчания память Героя Российской Федерации Романа Блинова, а также возложили цветы к памятному знаку.