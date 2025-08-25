Торжественное открытие памятного знака Герою РФ Игорю Иванову состоялось в Барнауле

Бюст офицера установили на обновленной аллее Ветеранов

25 августа 2025, 19:40

Торжественное открытие памятного знака Герою РФ Игорю Иванову / Фото: пресс-центр администрации Барнаула

На аллее Ветеранов по улице Аванесова состоялась торжественная церемония открытия памятного знака Герою РФ Игорю Иванову. Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, участники мероприятия почтили память офицера минутой молчания и под залп салютовой группы возложили к бюсту цветы.

Игорь Иванов – уроженец села Налобиха Алтайского края. В 2007 году окончил Барнаульский педагогический университет по специальности "педагог высшей математики" и работал учителем. В 2008 году пошел на службу по контракту, а с 2022 года принимал участие в спецоперации на Украине.



20 августа 2023 года возглавил 4-й мотострелковый батальон для обороны Клещеевки на Бахмутском направлении. 25 августа, обнаружив подготовку противника к наступлению, обеспечил организацию оборонительных позиций. Во время отступления противника Иванов получил осколочные ранения, но продолжал выполнять задачу по предотвращению прорыва. В ходе боя российские войска уничтожили танк Т-72А, две бронемашины и до 40 бойцов украинской армии.



Иванов получил смертельные ранения после очередного обстрела, однако его действия позволили лишить противника боеспособности и удержать позиции. 38-летний военный награжден званием Героя РФ указом президента от 6 сентября 2024 года.

В торжественном открытии памятника участвовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, военком Алтайского края, полковник Марат Усманов, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, общественники, курсанты военно-патриотических клубов, юнармейцы. Почетными гостями стали близкие Игоря Иванова: мать Марина Игоревна, отец Михаил Константинович, супруга Инна, сын Артем, сослуживцы и друзья.

«Сегодня вместе с семьей нашего земляка Игоря Иванова мы открываем его бюст. Звание Героя России он получил посмертно, выполняя боевую задачу. Помнить подвиги наших парней, поддерживать их семьи, помогать им обеспечить благополучную, насколько это возможно, жизнь – наша обязанность. А бюсты Героев, которые устанавливаем в разных муниципалитетах края, служат нам ежедневным напоминанием о мужественных поступках земляков, о любви к Родине, об истинном патриотизме», – сказал в своей речи губернатор Виктор Томенко.

Председатель АКЗС Александр Романенко от лица депутатов поблагодарил мэра Вячеслава Франка за проделанную работу по увековечиванию памяти Героя России. Кроме того, он выразил слова благодарности родителям Иванова за воспитание достойного мужчины. Он назвал его подвиг примером безграничного служения Отчизне.

Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов заявил, что Иванова всегда будут помнить как "офицера с большой буквы", который всегда был верен присяге и своим товарищам по оружию.

«Можно прожить долгую жизнь и не оставить в ней следа, а можно совершить подвиг, которым будет гордиться вся страна. Благодарим родителей героя, которые воспитали его храбрым и мужественным, а также его учителей, которые с детства прививали любовь к Родине», – сказал Усманов.

Родители офицера поблагодарили Томенко и Франка за проделанную работу по сохранению памяти их сына. Мать военного, Мария Игоревна, пожелала сил и здоровья всем, кто сейчас на передовой, а отец Михаил Константинович отметил, что при разработке и выборе места установки памятного знака учитывались все пожелания семьи.

«Мы неоднократно встречались с главой города Барнаула, с представителями комитета по культуре города, совместно рассматривали варианты мест размещения, эскизы. Большая благодарность всем причастным за проделанную работу», – сказал он.

Напомним, что перед установкой памятного знака власти благоустроили аллею Ветеранов. Подрядчик сделал освещение, парковку и дорогу, обновил деревья. На территории уложили тротуарную плитку, новое асфальтовое покрытие и бортовые камни – на участке от переулка Карева до дома № 116 на Аванесова. Начальная цена работ составляла 10,7 млн рублей.