Сибирячка стала миллионершей благодаря гороскопу
Звездный прогноз подсказал, что она заработает много денег
09 июня 2026, 17:05, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею 2,5 млн рублей благодаря гороскопу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальных лотерей".
«Женщина поучаствовала в лотерее "Цветные шары". До этого она прочитала в небесном прогнозе, что Раки получат финансовую прибыль в скором времени. Выигрышным стал билет за 100 рублей, купленный сибирячкой по дороге домой. Она сама отметила комбинацию чисел», — пишет издание.
До такой большой суммы женщина уже выигрывала 10 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. рублей. Но, несмотря на это, с трудом поверила в двухмиллионный выигрыш.
14:47:04 11-06-2026
Ничего себе!! Вот это приятная сумма! Вот бы тоже так выиграть! Пока только по несколько тысяч, но по правде говоря много раз выигрывала! Так что верю в Национальную лотерею - кстати у них сейчас в неделю в мечталлионе по полмиллиарда розыгрыш идет, можно сразу сорвать огромную сумму! Удачи всем!!