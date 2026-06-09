НОВОСТИОбщество

Сибирячка стала миллионершей благодаря гороскопу

Звездный прогноз подсказал, что она заработает много денег

09 июня 2026, 17:05, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею 2,5 млн рублей благодаря гороскопу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальных лотерей".

«Женщина поучаствовала в лотерее "Цветные шары". До этого она прочитала в небесном прогнозе, что Раки получат финансовую прибыль в скором времени. Выигрышным стал билет за 100 рублей, купленный сибирячкой по дороге домой. Она сама отметила комбинацию чисел», — пишет издание.

До такой большой суммы женщина уже выигрывала 10 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. рублей. Но, несмотря на это, с трудом поверила в двухмиллионный выигрыш. 

Лотерея / Изображение сгенерировано

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НОВОСТИОбщество

       

Комментарии 1

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Виктория!

14:47:04 11-06-2026

Ничего себе!! Вот это приятная сумма! Вот бы тоже так выиграть! Пока только по несколько тысяч, но по правде говоря много раз выигрывала! Так что верю в Национальную лотерею - кстати у них сейчас в неделю в мечталлионе по полмиллиарда розыгрыш идет, можно сразу сорвать огромную сумму! Удачи всем!!

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