Сибирячка стала миллионершей благодаря гороскопу

Звездный прогноз подсказал, что она заработает много денег

09 июня 2026, 17:05, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею 2,5 млн рублей благодаря гороскопу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальных лотерей".

«Женщина поучаствовала в лотерее "Цветные шары". До этого она прочитала в небесном прогнозе, что Раки получат финансовую прибыль в скором времени. Выигрышным стал билет за 100 рублей, купленный сибирячкой по дороге домой. Она сама отметила комбинацию чисел», — пишет издание.

До такой большой суммы женщина уже выигрывала 10 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. рублей. Но, несмотря на это, с трудом поверила в двухмиллионный выигрыш.