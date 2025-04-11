С Пашей Техником пришло проститься так много людей, что к храму приехал ОМОН
Подростки перелезают через забор, бросают в небо цветы и скандируют имя артиста
11 апреля 2025, 17:00, ИА Амител
В Москве на церемонию прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) пришло более тысячи человек, пишет Telegram-канал Shot.
У храма Петра и Павла, в котором проходит церемония, так много людей, что на место приехал ОМОН. Родственники Техника просят его поклонников успокоиться и вести себя тише. Вход на территорию церкви уже закрыли.
"Подростки пытаются забраться на любую возвышенность, чтобы улучшить себе обзор", – передает канал.
Пришедшие проститься подростки громогласно скандируют имя рэпера, бросая в небо цветы. Внутрь никого из них не пускают.
Ранее сообщалось, что на церемонии присутствует вся семья Техника: родители, брат и сестра. Также в храме заметили бывшую жену исполнителя Еву Карицкую.
Напомним, Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе, в конце марта. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у музыканта начали отказывать органы, включая печень и почки.
4 апреля исполнитель пережил клиническую смерть, но медики смогли его реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер от септического шока. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.
18:00:53 11-04-2025
Зачем это г.. тащить куда не попадя?
Светлана Герасименко на днях умерла(8 апреля) - 2 сухие строчки на задворках новостей.
Ну правильно, астрономы не нужны, освещаем в новостях дохлых реперов-наркоманов
20:14:43 11-04-2025
Гость 18:00:53 11-04-2025, +100500.
Сильно сомневаюсь, что молодеж сделает правильные выводы из причин смерти вышеописанного в новости персонажа, а для общества Светлана Ивановна точно больше полезного сделала