С Пашей Техником пришло проститься так много людей, что к храму приехал ОМОН

Подростки перелезают через забор, бросают в небо цветы и скандируют имя артиста

11 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Прощание с Пашей Техником в Москве / Фото: Shot

В Москве на церемонию прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев) пришло более тысячи человек, пишет Telegram-канал Shot.

У храма Петра и Павла, в котором проходит церемония, так много людей, что на место приехал ОМОН. Родственники Техника просят его поклонников успокоиться и вести себя тише. Вход на территорию церкви уже закрыли.

"Подростки пытаются забраться на любую возвышенность, чтобы улучшить себе обзор", – передает канал.

Пришедшие проститься подростки громогласно скандируют имя рэпера, бросая в небо цветы. Внутрь никого из них не пускают.

Ранее сообщалось, что на церемонии присутствует вся семья Техника: родители, брат и сестра. Также в храме заметили бывшую жену исполнителя Еву Карицкую.

Напомним, Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе, в конце марта. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у музыканта начали отказывать органы, включая печень и почки.

4 апреля исполнитель пережил клиническую смерть, но медики смогли его реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер от септического шока. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.