Церемония прощания с Пашей Техником началась в Москве
У храма собралось около 500 поклонников музыканта
11 апреля 2025, 15:55, ИА Амител
В Москве началось прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев). Церемония проходит в Храме Петра и Павла в Лефортово. Об этом сообщает Shot.
Проститься с музыкантом пришли около 500 поклонников. Люди начали собираться за час до начала церемонии. По данным Telegram-канала, большая часть – молодые люди, многим из которых еще нет 18 лет.
Как пишет "Газета.ru", на церемонии присутствует вся семья Техника: родители, брат и сестра. Также в храме заметили бывшую жену исполнителя Еву Карицкую.
Напомним, Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе, в конце марта. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у музыканта начали отказывать органы, включая печень и почки.
4 апреля исполнитель пережил клиническую смерть, но медики смогли его реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер от септического шока. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.
15:56:42 11-04-2025
У храма собралось около 500 поклонников музыканта. Наркоманы?
16:00:46 11-04-2025
Гость (15:56:42 11-04-2025) У храма собралось около 500 поклонников музыканта. Наркоманы... 500 человек для Москвы, это пара тройка остановок ОТ. Погрешность статистическая.
16:02:36 11-04-2025
к лику святых причислят, не? что думаете, православные?
16:10:37 11-04-2025
Элен без ребят (16:02:36 11-04-2025) к лику святых причислят, не? что думаете, православные? ... Думаю воскреснет на третий день.
16:12:52 11-04-2025
Элен без ребят (16:02:36 11-04-2025) к лику святых причислят, не? что думаете, православные? ... Да легко. Николая второго же прислили.
16:22:39 11-04-2025
Гость (16:12:52 11-04-2025) Да легко. Николая второго же прислили. ... Коля 2-ой известен как Николай Кровавый, по его приказу была замочена куча простого народа (взять хотя бы "Кровавое воскресенье"), а Техник кому чего плохого сделал?
16:47:43 11-04-2025
Ваще что за чес с этим наркоманом?
18:04:15 11-04-2025
Подскажите, а что такого великого натворил этот человек, что каждый последний день на земле так подробно описывается? Я что-то пропустил? Может надо его в школьную программу срочно добавить?
19:49:52 11-04-2025
Героев СВО каждый день хоронят, ни разу не показали. А какому то наркоману честь оказывают. Что он сделал для людей и государства?
05:00:19 12-04-2025
Раньше таких клоунов на Руси на общих кладбищах не хоронили, закапывали где-нибудь как собаку. Выступления таких скоморохов называли не иначе как "позорище".