Церемония прощания с Пашей Техником началась в Москве

У храма собралось около 500 поклонников музыканта

11 апреля 2025, 15:55, ИА Амител

Прощание с Пашей Техником в Москве / Фото: Shot

В Москве началось прощание с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев). Церемония проходит в Храме Петра и Павла в Лефортово. Об этом сообщает Shot.

Проститься с музыкантом пришли около 500 поклонников. Люди начали собираться за час до начала церемонии. По данным Telegram-канала, большая часть – молодые люди, многим из которых еще нет 18 лет.

Как пишет "Газета.ru", на церемонии присутствует вся семья Техника: родители, брат и сестра. Также в храме заметили бывшую жену исполнителя Еву Карицкую.

Напомним, Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе, в конце марта. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у музыканта начали отказывать органы, включая печень и почки.

4 апреля исполнитель пережил клиническую смерть, но медики смогли его реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер от септического шока. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.