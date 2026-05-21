Садовод предупредил о маркетинговых уловках продавцов клубники

Андрей Туманов рассказал, что надписи на ценниках далеко не всегда соответствуют действительности, а документы у продавцов проверить почти невозможно

21 мая 2026, 15:29, ИА Амител

Клубника / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с aif.ru раскрыл популярные уловки продавцов клубники (садовой земляники). По его словам, громкие надписи на ценниках "Крымская" или "Краснодарская" часто не имеют ничего общего с реальностью.

«На самом деле в том же Крыму своей ягоды не хватает, ее туда еще и завозят. То, что выращивается в Крыму, может, поставляться в небольших количествах, но это не массовые завозы. А бренды работают: люди у нас патриотично настроены и предпочитают покупать крымское или краснодарское, а не турецкое или китайское», — пояснил эксперт.

Туманов добавил, что большая часть садовой земляники на прилавках — импортная. Ее качество зачастую ничуть не хуже местной, однако продавцы намеренно скрывают истинное происхождение товара, чтобы повысить спрос.

Садовод также поделился горьким опытом: за много лет проверок на рынках он ни разу не смог получить от продавцов сопроводительные документы на ягоду. Типичный ответ один: "Документы у хозяина, а хозяин отъехал".