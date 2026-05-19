НОВОСТИЭкономика

Россиянам стоит забыть о низких ценах на клубнику

Если хотите запастись ягодой, планируйте покупки на середину июня — потом стоимость может снова пойти вверх

19 мая 2026, 17:45, ИА Амител

Клубника / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Клубника / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В этом году цена на клубнику обязательно превысит прошлогодние показатели из-за низкой урожайности, вызванной неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, на ценообразование повлияют инфляция и увеличение затрат на оплату труда, отметил в разговоре с НСН Вячеслав Пленкин, председатель совета Ягодного союза.

По его мнению, в ближайшее время цены будут колебаться, но все же останутся выше прошлогодних.

«Это связано с инфляцией и ростом зарплат. Основная заработная плата значительно увеличилась. Цены ниже прошлого года точно не установятся, так как урожай в этом году будет невысоким из-за погоды», — подчеркнул специалист.

Ранее amic.ru писал, что в середине мая цены на клубнику в российских торговых сетях снизились: килограмм ягоды теперь стоит от 800 рублей — на 28% дешевле, чем в начале апреля, тогда минимальная цена составляла 1120 рублей. 

Клубника / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИЗдоровье

цены рынок магазин Продукты
       

Комментарии 7

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Гость

17:53:13 19-05-2026

"Россиянам стоит забыть о низких ценах"

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Горожанин.

18:13:18 19-05-2026

Дап если б вопрос был только в высоких ценах на клубнику, так никто бы и не заморачивался. Наша проблема в том, что чего не коснись , на все цены высокие.Про зарплаты не знаю, но пенсии не очень высокие.Поэтому поддерживаю призыв Гостя от 17:53:123 19-05-2026.СтОит забыть и не расстраиваться.

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Кость

18:42:28 19-05-2026

Хрен с этой клубникой... Проживем..

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Гость

19:01:20 19-05-2026

она как трава, просто на стол поставить - антураж.
но не за такие деньги, конечно.
а вообще, к сожалению, россиянам много о чем нужно забыть, из того, что было вполне себе нормальностью

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Гость

20:54:58 19-05-2026

Гость (19:01:20 19-05-2026) она как трава, просто на стол поставить - антураж.но не ... вы не ели нормальной ягоды...соболезную. а вообше по региону все поморозило, да. ягоды не будет, если только казахская и пр

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Александр

00:53:41 20-05-2026

Не забывается такое никогда!

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Гость

10:49:25 20-05-2026

Сто лет на Руси мак не родился. И голода не было))) Так и про клубнику

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