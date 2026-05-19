Если хотите запастись ягодой, планируйте покупки на середину июня — потом стоимость может снова пойти вверх

19 мая 2026, 17:45, ИА Амител

Клубника / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В этом году цена на клубнику обязательно превысит прошлогодние показатели из-за низкой урожайности, вызванной неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, на ценообразование повлияют инфляция и увеличение затрат на оплату труда, отметил в разговоре с НСН Вячеслав Пленкин, председатель совета Ягодного союза.

По его мнению, в ближайшее время цены будут колебаться, но все же останутся выше прошлогодних.

«Это связано с инфляцией и ростом зарплат. Основная заработная плата значительно увеличилась. Цены ниже прошлого года точно не установятся, так как урожай в этом году будет невысоким из-за погоды», — подчеркнул специалист.

Ранее amic.ru писал, что в середине мая цены на клубнику в российских торговых сетях снизились: килограмм ягоды теперь стоит от 800 рублей — на 28% дешевле, чем в начале апреля, тогда минимальная цена составляла 1120 рублей.