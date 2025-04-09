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Самолет с телом рэпера Паши Техника приземлился в Москве

Где и когда пройдут похороны артиста, станет известно позже

09 апреля 2025, 12:35, ИА Амител

Рэпер Паша Техник / Фото: социальные сети артиста
Рэпер Паша Техник / Фото: социальные сети артиста

Ночью 9 апреля в Москве приземлился самолет с телом Паши Техника. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, его увезли в морг. Агент музыканта Марк Яровный заявил, что информацию о месте похорон он раскроет позже.

Ранее менеджер исполнителя говорил, что прощание и отпевание, скорее всего, состоятся в столичном храме.

"Пока что мы договариваемся с храмом, в котором мы хотим, чтобы было отпевание Паши и прощание. Храм в Москве", – цитирует его ТАСС.

Напомним, в конце марта исполнителя экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе. Сообщалось, что у Паши Техника диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели.

Врачи, ознакомившись с результатами анализов, предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у исполнителя начали отказывать органы, включая печень и почки.

4 апреля артист пережил клиническую смерть, но его смогли реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник скончался. Причиной смерти музыканта стал септический шок. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.

Россия Знаменитости

Комментарии 7

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Гость

13:50:23 09-04-2025

Думали вчера что последнее сообщение про этого пропащего. Нееет, ещё долго будут писать. Пока всё сплетни про похороны не прочитаете, про его наследство, про скандалы при дележке, про всех его любовницах.

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Гость

14:34:39 09-04-2025

вот ведь бухал курил и прочим нехорошим занимался а в сми события по нему как будто он пуп земли русской был

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Гость

16:16:05 09-04-2025

Не забудьте про 9 и 40 дней. Ну и годовщину с юбилеем не плохо бы.

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интересно

17:30:08 09-04-2025

Почему ему уделяется столько внимания? Всё, что известно из его биографии - пил, курил, всячески губил свою жизнь, не задумываясь о последствиях

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Гость

19:45:28 09-04-2025

интересно (17:30:08 09-04-2025) Почему ему уделяется столько внимания? Всё, что известно из ... Ну вот смотрите.. все ходят в такие новости плюются. А по факту посещаемость растет. Негативное но в плюс сайту.

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Гость

20:32:36 09-04-2025

Гость (19:45:28 09-04-2025) Ну вот смотрите.. все ходят в такие новости плюются. А по ф... Негативные ощущения могут копиться, а затем люди просто перестают посещать сайт.

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гость

18:15:51 09-04-2025

Тоже думала, что уже написали ВСЁ, но нет(((((

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