Самолет с телом рэпера Паши Техника приземлился в Москве

Где и когда пройдут похороны артиста, станет известно позже

09 апреля 2025, 12:35, ИА Амител

Рэпер Паша Техник / Фото: социальные сети артиста

Ночью 9 апреля в Москве приземлился самолет с телом Паши Техника. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, его увезли в морг. Агент музыканта Марк Яровный заявил, что информацию о месте похорон он раскроет позже.

Ранее менеджер исполнителя говорил, что прощание и отпевание, скорее всего, состоятся в столичном храме.

"Пока что мы договариваемся с храмом, в котором мы хотим, чтобы было отпевание Паши и прощание. Храм в Москве", – цитирует его ТАСС.

Напомним, в конце марта исполнителя экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе. Сообщалось, что у Паши Техника диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели.

Врачи, ознакомившись с результатами анализов, предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у исполнителя начали отказывать органы, включая печень и почки.

4 апреля артист пережил клиническую смерть, но его смогли реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник скончался. Причиной смерти музыканта стал септический шок. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.