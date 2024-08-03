Впервые за 10 лет День города пройдёт в августе

03 августа 2024, 07:05, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

Меньше месяца остается до Дня города. К 294-летию со дня основания столицы Алтайского края власти подготовили немало мероприятий. Большинство из них уже известно. Amic.ru рассказывает, как в этом году пройдет День города и что на нем можно будет посмотреть.

Когда будет День города?

31 августа. При этом впервые за 10 лет (то есть с 2014 года) праздник пройдет не в сентябре, а в августе.

Какая площадка будет главной?

Главной площадкой празднования станет площадь Сахарова. С 12 до 16 часов там запланирована программа "Барнаул спортивный – город чемпионов" и фестиваль "Готов к труду и обороне". Также традиционно состоятся соревнования по разным видам спорта и показательные выступления.

С 16 часов на главной сцене выступят городские коллективы и будет концертная молодежная программа. Концерт на площади Сахарова будет длиться не менее шести часов, программа включит в себя песни и танцы разных жанров. Всего будет не менее 50 номеров.

День города в Барнауле/ Фото: amic.ru

Что будет в историческом центре и на набережной?

Много активностей будет в историческом центре и на набережной. В парке "Центральный" с 10 часов утра начнется фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем".

Совсем рядом, на ул. Мало-Тобольской, будет ярмарочное мероприятие "Барнаул семейный" и выставка "Барнаул туристский", в которой поучаствуют около 50 организаций и предприятий города. На выставке будут играть музыкальные группы, там выступят танцевальные коллективы, состоится квиз-игра "Барнаул туристский" и мастер-классы. Также будут работать игровые зоны.

Весь день на Мало-Тобольской можно будет посмотреть концерты, игры и творческие мастерские. Там же будет арт-шоу с профессиональными художниками и песочным шоу. А еще на Мало-Тобольской состоится стрит-арт-фестиваль, где не менее четырех опытных авторов будут писать картины, посвященные Дню города.

В 17 часов рядом с Мало-Тобольской, на площади перед Старым базаром, будет турнир по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 3". А еще совсем недалеко, на территории "Спички" (ул. Ползунова, 37), планируется организовать концерт, который будет длиться не менее двух часов.

Одним из самых интересных событий станут показательные полеты авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи". Они продлятся час – с 17 до 18 часов над акваторией реки Оби. Посмотреть шоу можно будет из Нагорного парка и с набережной. Также 30 августа с 15:00 до 15:30 пройдет репетиция полетов.

День города в Барнауле/ Фото: amic.ru

Что будет в районах города?

Конечно, праздничные мероприятия будут и в районах Барнаула. Например, в Индустриальном районе День города традиционно отпразднуют в парке "Лесная сказка". Там состоится концерт с песнями и танцами. На сцене выступят самодеятельные и творческие коллективы, два сольных исполнителя, по два танцевальных и вокальных коллектива и кавер-группа. В Октябрьском районе праздник пройдет в сквере Химиков по адресу ул. Германа Титова, в Ленинском районе – на площади Мира (Георгия Исакова, 213). В микрорайоне Новосиликатный в сквере Победы также состоится концертная программа.

Будут ли продавать алкоголь на День города?

Нет, продавать алкоголь на День города не будут по региональному закону. В Алтайском крае запрещено продавать алкоголь на День Победы и на День города. Купить спиртное можно будет только в заведениях общепита, на которые запрет не распространяется.

Состоятся ли салюты?

Да, впервые за год власти решили провести салюты. Главный из них пройдет на площади Сахарова, он будет длиться около семи минут. Также будут фейерверки в районах города – например, в сквере Химиков рядом со зданием на ул. Германа Титова, 9. При этом профинансируют проведение салюта из внебюджетных средств, с такой инициативой выступили предприниматели.

Приедут ли популярные артисты?

Пока неизвестно. На прямой линии 31 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что власти Барнаула рассматривают возможность пригласить известных артистов на День города, но точная информация появится позже. Однако иногородние гости будут. Известно, что на День города позвали 52 участника.

День города / Фото: amic.ru

Как украсят город?

За основу власти Барнаула взяли тему Года семьи. Будут взяты тематики трудовых династий и многодетных семей. Ко Дню города развесят не менее 100 различных баннеров, также разместят флаги и объемно-пространственные композиции. Барнаул украсят к 23 августа.

Программу еще будут дополнять?

Да. Самую полную программу опубликуют ближе к празднику.