Самым востребованным кредитом в 2025 году стала семейная ипотека

В общей сложности ипотеки было выдано на 4 триллиона рублей

26 декабря 2025, 16:21, ИА Амител

Молодая семья / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В 2025 году наибольшей популярностью пользовалась программа "Семейная ипотека", охватившая значительную часть из 912 тысяч жилищных кредитов, выданных за год. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания правительственной комиссии, посвященной региональному развитию, передает РБК.

Общий объем выданных ипотечных кредитов за год достигнет 4,1 триллиона рублей. В рамках льготных программ было оформлено 562 тысячи кредитов на сумму 3,3 триллиона рублей.

Правительство активно стимулирует рост рождаемости, используя в том числе экономические рычаги. "Семейная ипотека" – это одна из мер поддержки, доступных молодым семьям с детьми. Данная программа будет действовать в России до 2030 года.

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии

Avatar Picture
R22

16:34:38 26-12-2025

что-то страшное случилось у девушки с рукой..... или инвалид детства?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:55 26-12-2025

R22 (16:34:38 26-12-2025) что-то страшное случилось у девушки с рукой..... или инвалид... судя по их лицам, там девушка за родного брата замуж вышла, еще и не такое с руками будет у детей)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:52 26-12-2025

R22 (16:34:38 26-12-2025) что-то страшное случилось у девушки с рукой..... или инвалид... Ии безжалостный))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
к

16:33:49 27-12-2025

R22 (16:34:38 26-12-2025) что-то страшное случилось у девушки с рукой..... или инвалид... Ржака))

  -1 Нравится
Ответить
