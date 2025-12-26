Самым востребованным кредитом в 2025 году стала семейная ипотека

В общей сложности ипотеки было выдано на 4 триллиона рублей

26 декабря 2025, 16:21, ИА Амител

Молодая семья / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В 2025 году наибольшей популярностью пользовалась программа "Семейная ипотека", охватившая значительную часть из 912 тысяч жилищных кредитов, выданных за год. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания правительственной комиссии, посвященной региональному развитию, передает РБК.

Общий объем выданных ипотечных кредитов за год достигнет 4,1 триллиона рублей. В рамках льготных программ было оформлено 562 тысячи кредитов на сумму 3,3 триллиона рублей.

Правительство активно стимулирует рост рождаемости, используя в том числе экономические рычаги. "Семейная ипотека" – это одна из мер поддержки, доступных молодым семьям с детьми. Данная программа будет действовать в России до 2030 года.