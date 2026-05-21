Самый разыскиваемый убийца России оказался известным писателем-фантастом

История преступника вызвала резонанс и среди литераторов

21 мая 2026, 19:34, ИА Амител

Фото: страница Семена Ермолинского в VR

Один из самых разыскиваемых преступников России, обвиняемый в серии жестоких убийств в Екатеринбурге, долгие годы скрывался под именем известного писателя-фантаста и умер, так и не представ перед судом. После смерти Семена Ермолинского выяснилось, что популярный автор темного фэнтези Андрей Миллер и находившийся в международном розыске участник банды — один и тот же человек.

История Ермолинского вновь получила огласку после публикации большого расследования журналистов "Комсомольской правды". По данным издания, мужчина входил в преступную группировку, действовавшую в Екатеринбурге более 15 лет назад. Следствие связывало банду с убийствами как минимум 16 человек. Жертвами становились случайные прохожие: преступники нападали на людей ночью, забирали деньги и банковские карты, а затем убивали.

Постепенно участников группировки задержали, однако Ермолинскому удалось скрыться. Российские силовики объявили его в международный розыск, а за информацию о его местонахождении даже назначили награду в один миллион рублей. Ориентировки на особо опасного преступника были разосланы по всей стране, к поискам подключался Интерпол.

Следователей и журналистов особенно удивляло происхождение участников банды. По данным расследования, среди фигурантов были выходцы из обеспеченных и влиятельных семей — юристы, бизнесмены, сыновья чиновников и сотрудников силовых структур. Сам Ермолинский учился на авиаприборостроителя, а его отец был известным шахматистом-гроссмейстером.

После побега Ермолинский, как утверждается, нелегально перебрался в Беларусь. В Минске он получил поддельные документы на имя Андрея Миллера, снял квартиру и практически исчез из публичной жизни. При этом именно в этот период он начал активно заниматься литературой.

Под псевдонимом Андрей Миллер беглец публиковал рассказы и романы в жанре темного фэнтези и хоррора. Он сотрудничал с интернет-журналом DARKER, выпускал произведения в тематических сборниках и постепенно приобрел популярность среди поклонников фантастики. Всего за несколько лет автор опубликовался почти в четырех десятках журналов и антологий. Некоторые его произведения даже номинировались на литературные премии.

При этом поклонники писателя долгое время не знали, кто скрывается за псевдонимом. Ермолинский избегал публичности, не показывал лицо и рассказывал знакомым, что живет в Прибалтике и занимается разработкой компьютерных игр.

Судьба беглеца неожиданно оборвалась уже после пандемии коронавируса. По словам его матери, Ермолинский заразился COVID-19, однако не стал обращаться к врачам, опасаясь раскрытия личности. Болезнь дала осложнения, и мужчина умер в съемной квартире.

Тревогу сначала забили подписчики писателя — Андрей Миллер внезапно перестал выходить на связь. Позже хозяйка квартиры обнаружила тело арендатора и вызвала полицию. Во время осмотра квартиры правоохранители нашли не только документы на имя Миллера, но и настоящий паспорт Семена Ермолинского. Позже российские силовики подтвердили его личность с помощью ДНК-экспертизы.

Мать Ермолинского рассказала журналистам, что за годы бегства практически не общалась с сыном, опасаясь внимания оперативников. По ее словам, после смерти писателя поклонники даже собрали деньги на памятник, который установили на кладбище в Санкт-Петербурге.

При этом история Ермолинского вызвала резонанс и среди литераторов. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, комментируя творчество беглого преступника, заявил, что в его текстах чувствовалось "смакование насилия, жестокости и смерти".

В Следственном комитете подтвердили, что уголовное преследование Ермолинского прекращено в связи со смертью.