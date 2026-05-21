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Стало известно, когда выйдет сериал о барнаульском маньяке

Прототипом стал Виталий Манишин, осужденный на 25 лет за 11 убийств девушек в Алтайском крае

21 мая 2026, 13:34, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Виталий Манишин / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

28 мая состоится премьера третьего сезона российского детективного сериала "Фишер" (18+). Новая часть получила название "После Фишера. Инквизитор" и будет посвящена барнаульскому маньяку.

В центре сюжета — убийство дочери алтайского чиновника, которое связывают с серией других нераскрытых преступлений. Раскрыть дело пытаются местный опер Белова и барнаульский следователь Терехов.

Прототипом главного злодея стал Виталий Манишин. В 2025 году его признали виновным в 11 убийствах девушек, совершенных в Алтайском крае с 1989 по 2000 год.

Долгое время мужчине удавалось уходить от правосудия, но в итоге суд приговорил его к 25 годам лишения свободы: первые семь лет он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.

Барнаул Кино политеховский маньяк
       

Комментарии 11

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Гость

14:02:09 21-05-2026

Ну теперь то точно турист попрёт

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Гость

14:05:34 21-05-2026

Его расстрелять надо и вычеркнуть имя из всего что есть. Они фильмы снимают.

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Гость

14:19:56 21-05-2026

Нельзя снимать фильмы о маньяках!
Наказанием для них должен быть пожизненный срок и ПОЛНОЕ ЗАБВЕНИЕ!
Ни фильмов, ни песен, ни повестей - осудили, посадили, сдох. Всё.

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Гость

02:53:18 24-05-2026

Гость (14:19:56 21-05-2026) Нельзя снимать фильмы о маньяках!Наказанием для них долж... Есть и другая сторона, поведение жертвы, к чему следует быть внимательным, чего опасаться или избегать при общении с людьми. Вспомните как одному такому зверю пожилая мать водила девочек, просила их о помощи и вела на убой, ей верили. Поэтому пусть показывают. Что обезличить необходимо - это верно

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гость

14:20:19 21-05-2026

ну и зачем он нужен? Увековечить погань? Или потешить "зверя" у таких же уродов?
Нормальный человек со здоровой психикой его смотреть не будет. Выйдет этот урод из колонии, ещё гонорары будет получать с сериала. Неужели нет желания снимать хорошее, доброе?

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Гость

15:01:56 21-05-2026

гость (14:20:19 21-05-2026) ну и зачем он нужен? Увековечить погань? Или потешить "зверя... Освободится через 10 лет за хорошее поведение, здоровый, красивый. Якобы раскаявшийся. Зарегистрирует патент Барнаульский маньяк. Получитт гонорар за фильм, и ещё объявит себя невинно осуждённым.

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Гость

15:37:45 21-05-2026

гость (14:20:19 21-05-2026) ну и зачем он нужен? Увековечить погань? Или потешить "зверя...
Кому интересно доброе. Всю жизнь люди ходили смотреть на публичные казни, на четвертование, на гильятирование. Что изменилось то?

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ДМВ

14:31:29 21-05-2026

"След" уложился бы у одну серию.

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Гость

15:16:47 21-05-2026

А нас полно героев достойных что бы на их примере воспитывать молодежь. Или нам нужны маньяки?

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Вежливый Человек

17:29:59 21-05-2026

Извращенцам России остров типа Эпштейна не положен, вот они как могут через сериалы и киркоровых самовыражаются.

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Гость

17:31:10 21-05-2026

На таких фильмах будут учиться будущие маньяки. И когда-нибудь им в руки попадут дети режиссера этого фильма. Ведь было уже такое где то.

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