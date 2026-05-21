Стало известно, когда выйдет сериал о барнаульском маньяке

Прототипом стал Виталий Манишин, осужденный на 25 лет за 11 убийств девушек в Алтайском крае

21 мая 2026, 13:34, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

28 мая состоится премьера третьего сезона российского детективного сериала "Фишер" (18+). Новая часть получила название "После Фишера. Инквизитор" и будет посвящена барнаульскому маньяку.

В центре сюжета — убийство дочери алтайского чиновника, которое связывают с серией других нераскрытых преступлений. Раскрыть дело пытаются местный опер Белова и барнаульский следователь Терехов.

Прототипом главного злодея стал Виталий Манишин. В 2025 году его признали виновным в 11 убийствах девушек, совершенных в Алтайском крае с 1989 по 2000 год.

Долгое время мужчине удавалось уходить от правосудия, но в итоге суд приговорил его к 25 годам лишения свободы: первые семь лет он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.