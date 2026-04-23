Почти 250 тысяч сибиряков взяли деньги до зарплаты в Сбере в начале 2026 года

Сервис стал популярнее во всех регионах присутствия Сибирского банка Сбера

23 апреля 2026, 14:00, ИА Амител

В первом квартале 2026 года сервисом "Деньги до зарплаты" в Сбере воспользовались почти 250 тысяч жителей Сибири. По сравнению с таким же периодом прошлого года спрос вырос на 27%. Чаще других этой услугой пользовались жители Красноярского края, Кемеровской области и Алтайского края.

Без визита в офис

Сервис "Деньги до зарплаты" работает в приложении СберБанк Онлайн. Для оформления не нужно идти в отделение и собирать документы. Деньги поступают на карту в тот же день, после чего клиент может снять наличные или сразу оплатить покупки картой.

Задолженность банк списывает автоматически. О дате погашения клиенту напоминают за два дня. Такой формат подходит тем, кому нужно одолжить небольшую сумму до следующего поступления заработной платы.

Где пользуются чаще

Активнее всего сервисом пользовались жители Красноярского края, Кемеровской области и Алтайского края. На эти регионы приходится больше половины всех пользователей в Сибири. Однако, как отмечают в банке, популярность сервиса увеличилась во всех регионах присутствия Сибирского банка Сбера.

«Мы благодарим клиентов за выбор нашего сервиса, который позволяет оперативно получить недостающую сумму на месяц», — отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

И добавил, что для тех, кто получает зарплату на карту Сбера, действуют более выгодные условия: сниженная ставка и увеличенные лимиты.

* Полная стоимость кредита (ПСК) определяется требованиями Федерального закона № 353-ФЗ и составляет 27,6–44,7%. В расчет ПСК в процентах годовых включены: платежи по погашению срочной задолженности по кредиту и по уплате срочных процентов за пользование кредитом.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучить все условия кредита (займа) можно на официальном сайте банка.

