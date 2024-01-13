Семь человек подхватили гепатит после посещения закусочных в российском городе
В заведениях нашли серьезнейшие нарушения
13 января 2024, 18:59, ИА Амител
В Краснотурьинске Свердловской области выявили гепатит А у семи человек, которые посетили закусочные "Гиро", сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
"В Краснотурьинске 11-12 января зарегистрировано семь случаев гепатита А среди взрослых. Диагноз лабораторно подтвержден на данный момент у трех человек", – рассказали в ведомстве.
Во время проверок сотрудники Роспотребнадзора нашли в заведениях серьезные нарушения: нет водоснабжения, продукция не имеет товарно-сопроводительных документов, работники не проходят медобследования и готовят еду в обычной одежде. Более того, владелец не извещал Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности, а потому надзорные мероприятия не были проведены.
Сейчас специалисты проводят лабораторные обследования сотрудников кафе, а также изучают пробы воды и пищи. Составлен протокол о временном запрете деятельности закусочных "Гиро", материалы дела передадут в суд.
По данным ВОЗ, почти у всех пациентов с гепатитом А достигается полное излечение и формируется пожизненный иммунитет. Однако в очень редких случаях заражение этим вирусом может привести к фульминантному гепатиту с летальным исходом.
20:48:40 14-01-2024
Да в любой "узбечке" эту гадость можно схватить. И не только эту. Но народец все равно в них прет. Дрищ-т потом, но прёт!