В Госдуме рассказали, почему растет число отцов в декретном отпуске
Тренд затрагивает не только семьи со средним доходом, но и мужчин с высокими зарплатами
04 мая 2026, 13:20, ИА Амител
В России мужчины все чаще берут декретный отпуск вместо своих жен, чтобы с первых дней жизни ребенка быть рядом с ним и уделять ему больше внимания, сообщила ТАСС председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя статистику увеличения числа отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
«В этом нет ничего незаконного, так как право и обязанность воспитывать ребенка в равной степени принадлежат обоим родителям. Современные мужчины, особенно молодые отцы, стали гораздо внимательнее относиться к своим детям с самого рождения. Раньше же они предпочитали начинать процесс воспитания, когда ребенок уже подрос, в возрасте двух-трех лет», - отметила она.
Депутат подчеркнула, что раньше мужчины испытывали страх перед новорожденными, не зная, как правильно себя вести. Поэтому, по ее мнению, увеличение числа мужчин в декретном отпуске свидетельствует о том, что детям стало лучше.
Ранее в Госдуме прокомментировали желание российских мужчин сидеть в декрете.
14:23:28 04-05-2026
Ага, может, еще и грудью кормят дитя? Может быть, госпоже Останиной пора перестать нести бред и набраться мужества признать, что причины этого явления - сугубо экономические? И всерьез задуматься о том, что новорожденному для нормального развития нужна именно мать рядом - так природа устроила. И хватит уже народ-то за дураков держать.
15:27:46 04-05-2026
Гость (14:23:28 04-05-2026) Ага, может, еще и грудью кормят дитя? Может быть, госпоже Ос...
Никогда не слышали про искусственное вскармливание?
16:33:39 04-05-2026
Эта штука весьма неполезна для здоровья ребеночка. А отсутствие мамы в столь нежном возрасте влияет на психику, если вы не в курсе.
16:18:11 04-05-2026
Причина не в том что отцы более внимательны стали , а в том что пособия не хватает. Матери очень сложно совмещать нормальную работу и беременность, такие работники не нужны никому, альтернатива заработок отца помогает прокормить семью !! Уже пора всерьез принять продление выплат до 3 лет!!! В облаках что ли они там летают ...
21:37:51 05-05-2026
Все гораздо проще, молодые отцы не умеют зарабатывать деньги,им проще сидеть дома, при этом жена вечером должна приготовить еду ему и ребенку на весь день, постирать и погладить все использованное детское белье, навести в порядок дома . ну и выполнить супружеские обязанности, а куда без этого?