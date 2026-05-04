Тренд затрагивает не только семьи со средним доходом, но и мужчин с высокими зарплатами

04 мая 2026, 13:20, ИА Амител

Мужчина в декрете / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России мужчины все чаще берут декретный отпуск вместо своих жен, чтобы с первых дней жизни ребенка быть рядом с ним и уделять ему больше внимания, сообщила ТАСС председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя статистику увеличения числа отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

«В этом нет ничего незаконного, так как право и обязанность воспитывать ребенка в равной степени принадлежат обоим родителям. Современные мужчины, особенно молодые отцы, стали гораздо внимательнее относиться к своим детям с самого рождения. Раньше же они предпочитали начинать процесс воспитания, когда ребенок уже подрос, в возрасте двух-трех лет», - отметила она.

Депутат подчеркнула, что раньше мужчины испытывали страх перед новорожденными, не зная, как правильно себя вести. Поэтому, по ее мнению, увеличение числа мужчин в декретном отпуске свидетельствует о том, что детям стало лучше.

