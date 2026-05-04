Грамотное планирование декрета позволяет сохранить доход и карьеру

04 мая 2026, 12:50, ИА Амител

Декретный отпуск для женщин с высоким доходом может стать финансовой утратой, достигающей 15 миллионов рублей, сообщил управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев в интервью "Газете.Ru".

По его словам, в 2026 году пособие по беременности и родам за 140 дней составит 955 836 рублей, а ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет — 83 021 рубль. Для массовых профессий эти суммы значительны, но для руководителей и специалистов с высокими доходами они не компенсируют реальные потери в заработке.

«Для руководителя среднего звена в Москве с зарплатой 250–400 тысяч рублей ежемесячное пособие в 83 тысячи рублей означает потерю 60–80% дохода. Топ-менеджеры с годовым доходом 800 тысяч рублей и выше могут потерять до 10 раз больше», - добавил он.

При расчете пособий не учитываются бонусы, опционы, мотивационные программы и комиссионные выплаты. Для менеджеров бонусы часто составляют 30–50% годового дохода.

По оценкам А2, за полтора года декрета женщина-руководитель в Москве может потерять от 3 до 15 миллионов рублей. Это не включает упущенную индексацию зарплаты и повышения.

«Особенно уязвимы женщины с растущим доходом, предприниматели, самозанятые и фрилансеры. Декрет может замедлить их карьерный рост, пока коллеги продолжают развиваться. У руководителей может появиться постоянный преемник, а предприниматели рискуют потерять темп роста бизнеса. Самозанятые сталкиваются с проблемой, так как их официальный доход часто ниже реального», - подчеркнул Чихачев.

Чтобы снизить потери, можно оформить отпуск по уходу за ребенком на отца, бабушку или дедушку, если они фактически занимаются уходом. Это выгодно, если доход женщины значительно превышает доход супруга или родственника.

Однако распределение ролей должно быть реальным, иначе Социальный фонд может выявить фиктивность и лишить семью выплат.

Еще один способ — досрочный выход на работу. Теперь можно вернуться к полноценной работе и получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, тогда как раньше требовалось работать неполный день, заключил специалист.