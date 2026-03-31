В России рассмотрят закон о запрете увольнять отцов с детьми до трех лет

Во время декрета одного из родителей второй фактически становится единственным источником дохода, и потеря работы в такой ситуации — это риск для всей семьи, считает один из авторов законопроекта

31 марта 2026, 17:59, ИА Амител

Отец, дети / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев внесли на рассмотрение парламента законопроект, расширяющий защиту от увольнения для родителей маленьких детей. Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, предлагает внести изменения в Трудовой кодекс РФ.

Сейчас закон запрещает работодателям увольнять женщин или одиноких отцов с детьми до трех лет, одиноких родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, а также многодетных родителей с детьми до 14 лет — если второй родитель не работает.

Новая инициатива призвана дополнить эти нормы. Депутаты предлагают запретить увольнять любого сотрудника с ребенком до трех лет, если его супруг или супруга не трудоустроен либо находится в декретном отпуске. В случае одобрения закон начнет действовать после официального опубликования.

Один из авторов законопроекта, Дмитрий Гусев, подчеркнул, что в период декрета одного из родителей второй фактически становится единственным источником дохода семьи — потеря работы в такой ситуации создает серьезный риск для домохозяйства.

Дмитрий Кузнецов добавил, что эта инициатива — часть его пакета предложений по развитию в России концепции вовлеченного и ответственного отцовства. Совместно с Международным союзом отцов депутат продвигает подход, при котором отец участвует в жизни ребенка на всех этапах — от подготовки к рождению до момента, когда сам становится дедушкой.

По мнению Кузнецова, период младенчества — один из самых уязвимых для семьи, а потому особенно нуждается в государственной поддержке. Ранее отцам предложили за каждого ребенка на один год снижать возраст выхода на пенсию.