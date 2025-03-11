Семьям погибших от атаки беспилотников в Подмосковье выплатят 1 млн рублей

Раненые получат поддержку от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм

11 марта 2025, 15:35, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Пострадавшие и родные погибших при падении БПЛА в Подмосковье получат выплаты в размере от 100 тысяч до 1 млн рублей. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале.

"Сейчас самое главное – оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм им будет выплачено от 100 [тысяч] до 500 тысяч рублей", – написал Воробьев.

В данный момент известно о двух погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье. Это мужчины в возрасте 50 и 37 лет. Оба они работали охранниками в "Мираторге", где после налета дронов вспыхнул пожар.

Напомним, в ночь на 11 марта средства ПВО сбили 337 БПЛА в десяти регионах России. По данным Минобороны, это крупнейшая беспилотная атака со стороны Украины. В прошлый раз массированный налет беспилотников был 1 сентября 2024 года. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 субъектов РФ.

В Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадали 20 человек, в их числе три ребенка.

Возгорание произошло на парковке "Мираторга". В результате сгорело 20 автомобилей. При падении обломков БПЛА железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово получила незначительные повреждения, никто не пострадал. Обломки беспилотников также повредили жилые дома в Москве и Московской области.

В Москве из-за атаки БПЛА закрыли четыре аэропорта: Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Также пришлось временно ограничить движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и области. В данный момент поезда ходят в обычном режиме.