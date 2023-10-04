Сестра жестоко убитой жительницы Барнаула рассказала, какой была женщина

Родственница назвала ее доброй, любящей путешествия и не пьющей

04 октября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Убитая мужчиной из ревности жительница Барнаула была доброй, отзывчивой, любила путешествия и не пила. Об этом рассказала ее родственница каналу "360".

По словам сестры убитой 43-летней женщины, она не употребляла алкоголь, но мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, мог силой заставить ее выпить что-то.

О самом подозреваемом родственница жертвы ничего не знает. Говорит, что живет в другом городе, а о мужчинах с сестрой не говорила.

Напомним, что тело женщины нашли в заброшенном здании. Убийца отрезал ей грудь и выбросил ее в реку. При работе со следователями мужчина пытался сделать вид, что он невменяемый.