Сестра жестоко убитой жительницы Барнаула рассказала, какой была женщина
Родственница назвала ее доброй, любящей путешествия и не пьющей
04 октября 2023, 20:10, ИА Амител
Убитая мужчиной из ревности жительница Барнаула была доброй, отзывчивой, любила путешествия и не пила. Об этом рассказала ее родственница каналу "360".
По словам сестры убитой 43-летней женщины, она не употребляла алкоголь, но мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, мог силой заставить ее выпить что-то.
О самом подозреваемом родственница жертвы ничего не знает. Говорит, что живет в другом городе, а о мужчинах с сестрой не говорила.
Напомним, что тело женщины нашли в заброшенном здании. Убийца отрезал ей грудь и выбросил ее в реку. При работе со следователями мужчина пытался сделать вид, что он невменяемый.
20:17:11 04-10-2023
Там и так понятно было, что барышня целомудренной была. Любила путешествия и экстрим. А ещё у неё был возлюбленный. Но это не тот с кем она в заброшенных домах бухала, а другой, лучше.
20:31:07 04-10-2023
Как задолбали эти психопаты, маскирующиеся под обычных людей. Их только тюрьма или смерть могут остановить. В СССР, например, я слышала, что таких людей выявляют, это было не трудно, поскольку психопат- это врождённый дефект. Если за ним не наблюдать жёстко, то он обязательно, что-то натворит. В СССР такого человека всячески старались изолировать от общества, и это было не трудно. Участковый, каждый день смотрел ему в глаза с утра до вечера, а у всех силовых структур его фото лежало под стеклом на столе или в к книге, сборник "редкие животные ".
20:52:18 04-10-2023
Гость (20:31:07 04-10-2023) В СССР, например, я слышала, что таких людей выявляют, это было не трудно, поскольку психопат- это врождённый дефект. Расскажите об этом родственникам жертв Чикатило...
22:05:16 04-10-2023
Гость (20:52:18 04-10-2023) Расскажите об этом родственникам жертв Чикатило...... Чикатило был милиционер , присягу давал , законность защищал в Стране , между прочим то что Чикатило был милиционером это означает его кандидатуру признали пригодной работать в милиции работники Собственной Безопасности МВД . Маньяк Чикатило , да . Оценка работе милиции , как их организовал Директор ГУМВД в работе . Мрачно .
23:00:24 04-10-2023
Гость (22:05:16 04-10-2023) Чикатило был милиционер , присягу давал , законность защищал... Это как же он стал милиционером то? 15 августа 1970 года Андрей Чикатило был принят на работу завучем в школу-интернат № 32 Новошахтинска, а 1 сентября того же года — переведён на должность учителя русского языка и литературы[5][34]. Кроме того, некоторое время он исполнял обязанности директора этой школы[5]. Работая в школе, он стал домогаться до учениц: подсаживался к ним, говоря, что собирается объяснить сложности в учёбе, и трогал, а также заходил к ним в спальню[14]. За сексуальные домогательства к ученицам Любе Костиной и Тоне Гульцевой Чикатило был уволен, написав заявление с формулировкой «по собственному желанию»[5]. В 1974 году он устроился на работу мастером производственного обучения в Новошахтинское ГПТУ № 39, откуда был уволен по сокращению штатов[5][35]. В 1978 году он с семьёй переехал в Шахты, где с сентября он начал работать воспитателем в ГПТУ № 33[5][36], а его жена — комендантом общежития этого учебного заведения. По ночам Чикатило приходил в общежитие, где пытался домогаться до воспитанников. О его домогательствах по отношению к 15-летнему Владимиру Щербакову стало известно другим ученикам, после чего Чикатило часто подвергался их насмешкам (они называли его онанистом и голубым)[5]. Тогда же он втайне от семьи купил за 1500 рублей дом (т. н. «мазанку»), располагавшийся по адресу Межевой переулок, 26, и использовал его для встреч с проститутками.
00:31:04 05-10-2023
Гость (22:05:16 04-10-2023) Чикатило был милиционер , присягу давал , законность защищал... Это троллинг? Чикатило был учителем. И в системе МВД СССР не было "Собственной безопасности".
05:42:38 05-10-2023
Гость (22:05:16 04-10-2023) Чикатило был милиционер , присягу давал , законность защищал... не был он миллиционером
14:40:52 05-10-2023
Гость (05:42:38 05-10-2023) не был он миллиционером... Однако в материалах дела также имеется выписка из приказа №59 начальника ОВД Новошахтинского горисполкома от 10 апреля 1975 года, в соответствии с которым Чикатило Андрей Романович был зачислен в состав внештатных сотрудников милиции, а его куратором стал инспектор медвытрезвителя.
14:48:57 05-10-2023
Гость (14:40:52 05-10-2023) Однако в материалах дела также имеется выписка из приказа №5... внештатник это дружинник. разницу поймете?
19:58:34 05-10-2023
Гость (14:48:57 05-10-2023) внештатник это дружинник. разницу поймете?... Это означает можно догадаться , у Чикатило было удостоверение внештатного сотрудника милиции , в котором была печать и подпись , и Чикатило козырял этим удостоверением .... ???? Наверняка всем рассказывал что утверждающая подпись лично директора ОВД .
14:55:21 05-10-2023
Гость (14:40:52 05-10-2023) Однако в материалах дела также имеется выписка из приказа №5... Как маньяка-то пригрел он милицией крышуя все его преступления , этот начальник ОВД Новошахтинского района ...
15:05:00 05-10-2023
Гость (22:05:16 04-10-2023) Чикатило был милиционер , присягу давал , законность защищал... Вот это круто тебя забирает, всё-таки таблетки когда не пьёшь сразу видно, кепка набок сильно съезжает....
00:25:39 05-10-2023
Гость (20:31:07 04-10-2023) Как задолбали эти психопаты, маскирующиеся под обычных людей... Из личного опыта?
15:02:51 05-10-2023
Гость (20:31:07 04-10-2023) Как задолбали эти психопаты, маскирующиеся под обычных людей... Давай ещё жги, прям норм контент, меня чуть не разорвало....
22:57:47 04-10-2023
А соседи ее что говорят?
12:17:10 05-10-2023
Знаю соседа, говорит, что была скромной мало общительной женщиной, пьяной и в компании мужчины никогда не видел
15:06:03 05-10-2023
Гость (12:17:10 05-10-2023) Знаю соседа, говорит, что была скромной мало общительной жен... Да, это же 100% работает - чего я не видел, того не существует.
16:18:03 05-10-2023
говорить можно что угодно верить надо фактам если она не пила итд то в полиции у нее не было приводов и участковый ее не знает если она работала то работодатель даст полиции официальную характеристику а ее сослуживцы - показания о ее поведении если по документам все чисто то это означает ее насильственное или обманом похищение и убийство с особой жестокостью то что говорит подсудимый вообще в расчет не берется никогда его надо допрашивать с пристрастием даже не по ней (тут и так все ясно запугал потом издевался потом убивал) а по другим трупам которые он до этого спрятал и на которых не попался. Потому что любой психолог криминалист вам скажет что так убить может только уже убивавший до этого других жертв