Школьница оговорила брата в изнасиловании, теперь ему грозит до 20 лет
За два года никаких доказательств не нашли, поэтому обвинение опирается лишь на первоначальные слова девочки
04 августа 2023, 16:41, ИА Амител
В Нижнем Тагиле судят 35-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании своей 17-летней сестры-школьницы, которая уже неоднократно призналась, что оговорила брата для привлечения внимания к себе, сообщает E1.ru.
Девочка пояснила, что однажды видела рукоприкладство со стороны брата в отношении жены, поэтому хотела ее защитить. Друзьям об изнасиловании она рассказала, чтобы привлечь их внимание, потому что почувствовала, что они от нее отдаляются.
По версии следствия, мужчина насиловал сестру с девяти лет. При этом за два года расследования никаких доказательств не появилось, поэтому обвинение опирается лишь на первоначальные слова девочки.
Более того, в уголовном дело много нестыковок. Например, изначально следователи говорили, что изнасилование произошло в детской комнате, в которой в этот момент находились несколько человек, включая других детей и еще одного взрослого человека. Однако потом следователь написал, что школьница лежала не в детской, а в гостиной.
У мужчины четверо малолетних детей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Алтайском крае девушка обвинила друга в изнасиловании, чтобы отомстить. После этого в СК обратили внимание жителей на то, что такие ложные обвинения могут привести к необоснованному возбуждению уголовного дела и осуждению невиновного.
17:59:39 04-08-2023
Как обвинение может быть построено только на словах кого-либо ?
11:58:55 05-08-2023
Гость (17:59:39 04-08-2023) Как обвинение может быть построено только на словах кого-либ... Элементарно, Ватсон. Любой ребенок на тебя покажет и скажет, что ты показал ему член, и посмотрим, что с тобой будет.
09:15:41 06-08-2023
Гость (17:59:39 04-08-2023) Как обвинение может быть построено только на словах кого-либ... В нашем "правовом" государстве презумпция виновности - ты виновен если не смог доказать свою невиновность.
10:45:04 07-08-2023
Гость (09:15:41 06-08-2023) В нашем "правовом" государстве презумпция виновности - ты ви... А доказать свою невиновность не возможно т.к тебя никто даже и не собирается слушать и принимать во внимание твои доказательства..