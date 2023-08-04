Школьница оговорила брата в изнасиловании, теперь ему грозит до 20 лет

За два года никаких доказательств не нашли, поэтому обвинение опирается лишь на первоначальные слова девочки

04 августа 2023, 16:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Нижнем Тагиле судят 35-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании своей 17-летней сестры-школьницы, которая уже неоднократно призналась, что оговорила брата для привлечения внимания к себе, сообщает E1.ru.

Девочка пояснила, что однажды видела рукоприкладство со стороны брата в отношении жены, поэтому хотела ее защитить. Друзьям об изнасиловании она рассказала, чтобы привлечь их внимание, потому что почувствовала, что они от нее отдаляются.

По версии следствия, мужчина насиловал сестру с девяти лет. При этом за два года расследования никаких доказательств не появилось, поэтому обвинение опирается лишь на первоначальные слова девочки.

Более того, в уголовном дело много нестыковок. Например, изначально следователи говорили, что изнасилование произошло в детской комнате, в которой в этот момент находились несколько человек, включая других детей и еще одного взрослого человека. Однако потом следователь написал, что школьница лежала не в детской, а в гостиной.

У мужчины четверо малолетних детей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае девушка обвинила друга в изнасиловании, чтобы отомстить. После этого в СК обратили внимание жителей на то, что такие ложные обвинения могут привести к необоснованному возбуждению уголовного дела и осуждению невиновного.