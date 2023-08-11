В условиях кадрового голода. Студенты колледжей будут преподавать в детсадах и школах
Студенты-старшекурсники теперь смогут официально начать свою трудовую карьеру еще до получения диплома
11 августа 2023, 06:15, Ирина Киселева
Многие школы и детские сады в России испытывают острый дефицит кадров. Но в скором времени ситуация может улучшиться благодаря новому закону, который теперь позволяет студентам последнего курса педколледжей официально трудоустраиваться в учреждения образования. Что об этом думают эксперты из Алтайского края и какая обстановка с кадрами у нас, выяснял amic.ru.
Вакансии есть, желающих – нет
Студенты педколледжей, которые учатся на последнем курсе, получат возможность официально трудоустраиваться и работать с детьми в начальных классах и детских садах еще до получения диплома. До принятия нового закона выйти на работу, начиная с четвертого курса, могли только студенты высших учебных заведений. Зарплату они получали в зависимости от нагрузки. Однако глобально проблему дефицита кадров это не решало – в школах мало молодых специалистов, рассказывает директор барнаульской гимназии № 40 Татьяна Сергеева.
"Выпускники педвузов сейчас в школу идут неохотно. Их я уже давно не видела. Приходят только выпускники педколледжей, но и они не особо активны. Конкретно в нашем учебном учреждении сейчас есть вакансия учителя начальных классов, но желающих пока нет. Если из числа студентов педколледжей найдутся мотивированные, которые хотят и учиться, и работать, нас бы они в условиях кадрового голода очень выручили. Это будет большим подспорьем для школ", – говорит Татьяна Сергеева.
Заместитель председателя комитета по образованию и науке АКЗС Сергей Писарев отмечает, что для студентов педколледжей трудоустройство на последнем курсе позволит получить реальную практику и разовьет навыки коммуникации с коллективом. Ученики начальных классов обожают молодых педагогов: относительно небольшая разница в возрасте позволяет им легко найти общий язык, а это положительно сказывается на учебном процессе, убежден эксперт.
"Я знаю, что в начальной школе работать некому и молодые педагоги сейчас туда идут неохотно. Но с введением этого новшества кадровая ситуация должна улучшиться. Студентам будут помогать старшие педагоги, исполняя роль наставников, поэтому снижения качества обучения не произойдет. А талантливую молодежь всегда стараются заинтересовать, чтобы по итогу они остались в коллективе", – говорит Писарев.
Большие надежды на студентов педколледжей возлагают и руководители детских садов. Работать воспитателями в них смогут совершеннолетние студенты, обучающиеся по специальности "дошкольное образование" и прошедшие промежуточную аттестацию за два предшествующих года обучения. По мнению заведующей ДОУ № 16 Марины Шаяновой, чтобы решить кадровую проблему, привлекать к работе студентов нужно не с последнего курса, а даже раньше.
"Практика – это одно, а ежедневная работа – это все-таки другое. У нас студенты-старшекурсники смогут вживую понять, нравится им эта профессия или нет. А нам это позволит "застолбить" за собой специалистов и быть уверенными, что если им у нас понравится, они останутся работать", – говорит Марина Шаянова.
Как студенты будут доучиваться, если они устроятся на работу?
Директор Барнаульского педколледжа Михаил Самолетов отмечает, что к последнему курсу среднего профессионального образования студенты почти полностью осваивают программу по основным дисциплинам, а также проходят больший объем практики. Учреждение плотно сотрудничает с 20-ю комитетами по образованию Алтайского края, а также многими барнаульскими школами и детсадами. У колледжа с ними заключены договоры по подготовке кадров.
"К нам регулярно поступают обращения от коллег о трудоустройстве наших студентов. Они проходили там практику без трудоустройства. Теперь ребятам дается возможность полноценно осуществлять свою деятельность и работать официально. Мы со своей стороны к этому готовы – в колледже будут созданы благоприятные условия для того, чтобы студенты могли совмещать обучение и работу", – говорит Михаил Самолетов.
Как вариант, студенты могут учиться в первую смену, а во вторую – преподавать в школе или работать в детском саду. Такой сценарий больше подходит для городских учебных заведений, считает руководитель педколледжа. Для более отдаленных учреждений, у которых есть потребность в кадрах, возможен вариант частичной занятости: несколько дней в неделю.
От занятий и зачетов студентов никто не освободит, однако для них готовы разработать индивидуальный учебный план. Впрочем, это возможно только со второго семестра четвертого курса, поясняет Самолетов.
"Думаю, что студентов выпускных курсов, желающих устроиться на работу, будет много – не меньше 30-40%. Для нас это хорошо тем, что они будут трудоустроены на ранней стадии. Это позволит заключать целевые договоры между студентом, образовательной организацией и колледжем и целенаправленно готовить специалиста под конкретного работодателя", – заключил собеседник.
07:29:01 11-08-2023
Два года назад АМИТЕЛ публиковал слова директора барнаульского зоопарка, депутата Сергея Писарева: "Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе". Он также вспомнил, как стал директором школы в 1999 году. Ещё тогда депутат был против того, чтобы размеры надбавок в регионах отличались.
08:06:06 11-08-2023
А нормальную зарплату платить не пробовали в детсадах и школах? Тогда и дефицита кадров не было бы, а еще яжмамок приструнили, когда они мозги педагогам выносят, ведь по большому счету учитель и воспитатель не имеет защиты от их часто необоснованных требований и нападок.
08:31:18 11-08-2023
помню проходили преддипломную практику в школе на ВРЗ, дети нас обожали, у меня был 9 класс, три пары близнецов в нем, но шутки шутили по доброму...кстати, не все филологи из универа собирались работать в школе, и практика дала возможность убедиться в правильности выбора...кстати, коллектив педагогов с недоверием относился к универовцам, мол, все-таки в пединституте прицельно на учителей готовят, а у этих другой профиль...нам было обидно, и поэтому так готовились к урокам, что педагоги наконец сдались, а уж когда внеклассные мероприятия организовывали- вообще фурор...нам хотелось доказать, что мы можем лучше коллег из педа...
08:48:18 11-08-2023
Помню на одной работе нам дали задание на тренинге, замотивировать сотрудников работать лучше без увеличения зарплаты. Надо было придумать минимум 5 вариантов. И еще-замотивировать будущих сотрудников придти в организацию на определенную зарплату(низкую,если что). Вот мы сидели головы ломали. Придумали,конечно, что вот у нас отличные условия труда, выходной в ДР, возможность проходить заочное обучение,хороший коллектив....Это все прекрасно,но 99%людей работают за деньги, а за идею-их мало,увы. И никакими суперсусловиями их не удержать,если зп 3 копейки.Времена нынче не те.
09:09:03 11-08-2023
гость (08:48:18 11-08-2023) Помню на одной работе нам дали задание на тренинге, замотиви... Можно предложить еще сотруднику отдельный кабинет и доставку до работы служебным транспортом. Только большинство говорит "а можно мне деньгами отдать?"
08:56:41 11-08-2023
Платить нормальную зп? Не, фигня какая-то. Лучше загоним в школу недоучек. И да, с чего они взяли, что студенты пойдут работать за воздух? Ну так, на минуточку. Им что, есть-пить не надо? Если человеку нужна подработка, значит, он нуждается в деньгах. И нормальный человек в такой ситуации будет искать работу, на которой платят, а не вот это вот все.
09:06:44 11-08-2023
Да что же это творится? Медиков не хватает, учителей и воспитателей не хватает, Министр МВД утверждает что что вакантно 5000 должностей в полиции (уволились в 23 году). У тех кто работает - медики, учителя зарплата мизер...Где люди? в ТЦ, озонах, мария-ра, ярче за кассой?
09:11:51 11-08-2023
гость (09:06:44 11-08-2023) Да что же это творится? Медиков не хватает, учителей и воспи... Это ирония, надеюсь? Или вы с февраля прошлого года в анабиозе пролежали?
09:15:03 11-08-2023
гость (09:06:44 11-08-2023) Да что же это творится? Медиков не хватает, учителей и воспи... Где люди? в ТЦ, озонах, мария-ра, ярче за кассой? ---- может на производстве гиперзвуковых ракет для Победы?
09:58:12 11-08-2023
гость (09:06:44 11-08-2023) Да что же это творится? Медиков не хватает, учителей и воспи... Блогеры, тик токеры, куда угодно пойдут, но работать не будут. ))) Вам ещё в 90-е министр Фурсенко сказал, не нужны учёные, инженеры, созидатели, стране нужны потребители.
12:00:56 11-08-2023
гость (09:06:44 11-08-2023) Да что же это творится? Медиков не хватает, учителей и воспи... Ждём следующей новости : Студенты медколледжей будут оперировать в период производственной практики.
12:27:25 11-08-2023
гость (09:06:44 11-08-2023) Да что же это творится? Медиков не хватает, учителей и воспи... Старые специалисты уходят на пенсию, умераю. А современная молодёжь к труду не приучена, работать не хочет. Молодые люди предпочитают " сидеть на шее" у родителей, ничего полезного не делая. Слоняться по торговым центрам раскрашенными, одетыми непонятно во что, драться, поджигать друг друга и тд это свойственно нынешней молодёжи. Позор!
13:04:14 11-08-2023
Гость (12:27:25 11-08-2023) Старые специалисты уходят на пенсию, умераю. А современная м... Это вы сейчас о своих детях говорите?. Моя дочь, например с 16 лет работает. И все ее одноклассники и одногруппники тоже
09:12:26 11-08-2023
Не понял, как это с точки зрения закона. По закону не берут учителем начальных классов педагога с высшим образованием, имеющим право преподавать в старших классах. А тут вообще студенты. Студентам нельзя лечить, например, а ошибки в воспитании менее заметны, но не менее значимы.
12:04:39 11-08-2023
Гость (09:12:26 11-08-2023) Не понял, как это с точки зрения закона. По закону не берут ... ну и ладно! Лишь бы дыры заткнуть и рты народу!
09:22:49 11-08-2023
Гость (09:12:26 11-08-2023) Не понял, как это с точки зрения закона. По закону не берут ... Да боже мой, у нас Конституцию правят под текущие нужды левой пяткой, что им стоит пару-тройку законов за одно чтение поменять? Первый раз, что ли?
09:40:00 11-08-2023
Гость (09:22:49 11-08-2023) Да боже мой, у нас Конституцию правят под текущие нужды лево... Не в первый раз замечаю ваше негативное отношение к нашей стране и текущим тенденциям. Можете пояснить вы вообще какого окраса? Вы из тех, кто до сих пор хранит паспорт СССР или наоборот, из тех, кто сейчас собирает дачку для сидельца, которому недавно двадцаточку накинули?
09:57:21 11-08-2023
Сейчас посмотрела на сайте Министерства образования Алтайского края,что в большие школы края размещено 459 вакансий, в малые-375 вакансий,в детские сады -97 (если не ошибаюсь). Сколько студентов техникумов готовы привлечь к работе,чтобы закрыть вакансии?
10:32:39 11-08-2023
То есть в садике научат матерится и слушать инстасамку?
10:44:14 11-08-2023
Похоже вертикаль власти заточенная на продажу ресурсов и вывоза капиталов обратно работает все хуже.
11:32:54 11-08-2023
Да все просто, не нужны государству учителя и умные дети. Нужны солдаты для СВО, 8 кл образования и в армию.
12:45:43 11-08-2023
Гость (12:27:25 11-08-2023) Старые специалисты уходят на пенсию, умераю. А современная м... «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». (Сократ, V в. до н.э.)
13:11:09 11-08-2023
Гость (12:45:43 11-08-2023) «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурным... Молодежь-то замечательная,но как студент колледжа сможет совмещать учёбу (курсовые, дипломные, зачеты и т.д) с полноценной работой (тетради,собрания,конспекты уроков, внеурочная деятельность,программы,педсоветы)? Тут опытные учителя жалуются на нехватку времени,пишут,что ночами готовятся к урокам. А ведь молодежи ещё хочется сходить в кафе, отдохнуть.
13:38:37 11-08-2023
Ох, как широко разинули роток-то - как бы челюсть не вывихнули! Хотя в качестве временной затычки идея, конечно, гениальная! С учетом того, что школы-садики задыхаются без педагогов, уже и последние разбегаются, физически не выдерживая диких условий труда (речь даже не о зарплате, а именно об условиях труда и нагрузке) - сегодня возьмут любого, чтобы просто заткнуть дыру. И будут эти студенточки работать спустя рукава (ну или делать вид, что работают), как они это и на практике делают, только теперь - за деньги. И помогать им никто не будет - у учителей своих обязанностей выше крыши, дышать некогда. Тем более, через пять месяцев девчули эти, получив диплом, спокойно уволятся и пойдут на ту же кассу в "Машку" - ибо и спокойней, и проще, и платят в два, а то и в три раза больше. А на их место придут такие же - на следующие пять месяцев. Чиновникам-то плевать - формально кадровая проблема решена. А что станет с детьми при таком конвейерном "воспитании" - да кому это интересно?
15:16:01 11-08-2023
А зарплаты они не хотят поднять? Писарев за счет разведения зверушек пиарится на одном Га! Работа в России сайт откроет - пусть. Там зп педагога МРОТ и до 30т., но чтоб 30 получать надо стаж и категорию иметь. Да и по другим специальностям зп не больше 25 , а за минусом налогов это 20 - кто пойдет? Но нет бюджетный работодатель жаден и удаленно или неполный день не переведет. Мантра священна -положено на ставку за 8ч рабочий день.
18:03:49 11-08-2023
Предлагаю ... Зеков надо в учителя. А ,что? Ну в правительстве решили ведь. Нет работников- надо привлекать к работам заключенных. Нормально в тему дня.
21:38:50 11-08-2023
Гость (09:40:00 11-08-2023) Не в первый раз замечаю ваше негативное отношение к нашей ст... в дурке интернет дали?