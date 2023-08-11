Студенты-старшекурсники теперь смогут официально начать свою трудовую карьеру еще до получения диплома

11 августа 2023, 06:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Многие школы и детские сады в России испытывают острый дефицит кадров. Но в скором времени ситуация может улучшиться благодаря новому закону, который теперь позволяет студентам последнего курса педколледжей официально трудоустраиваться в учреждения образования. Что об этом думают эксперты из Алтайского края и какая обстановка с кадрами у нас, выяснял amic.ru.

Вакансии есть, желающих – нет

Студенты педколледжей, которые учатся на последнем курсе, получат возможность официально трудоустраиваться и работать с детьми в начальных классах и детских садах еще до получения диплома. До принятия нового закона выйти на работу, начиная с четвертого курса, могли только студенты высших учебных заведений. Зарплату они получали в зависимости от нагрузки. Однако глобально проблему дефицита кадров это не решало – в школах мало молодых специалистов, рассказывает директор барнаульской гимназии № 40 Татьяна Сергеева.

"Выпускники педвузов сейчас в школу идут неохотно. Их я уже давно не видела. Приходят только выпускники педколледжей, но и они не особо активны. Конкретно в нашем учебном учреждении сейчас есть вакансия учителя начальных классов, но желающих пока нет. Если из числа студентов педколледжей найдутся мотивированные, которые хотят и учиться, и работать, нас бы они в условиях кадрового голода очень выручили. Это будет большим подспорьем для школ", – говорит Татьяна Сергеева.

Заместитель председателя комитета по образованию и науке АКЗС Сергей Писарев отмечает, что для студентов педколледжей трудоустройство на последнем курсе позволит получить реальную практику и разовьет навыки коммуникации с коллективом. Ученики начальных классов обожают молодых педагогов: относительно небольшая разница в возрасте позволяет им легко найти общий язык, а это положительно сказывается на учебном процессе, убежден эксперт.

"Я знаю, что в начальной школе работать некому и молодые педагоги сейчас туда идут неохотно. Но с введением этого новшества кадровая ситуация должна улучшиться. Студентам будут помогать старшие педагоги, исполняя роль наставников, поэтому снижения качества обучения не произойдет. А талантливую молодежь всегда стараются заинтересовать, чтобы по итогу они остались в коллективе", – говорит Писарев.

Большие надежды на студентов педколледжей возлагают и руководители детских садов. Работать воспитателями в них смогут совершеннолетние студенты, обучающиеся по специальности "дошкольное образование" и прошедшие промежуточную аттестацию за два предшествующих года обучения. По мнению заведующей ДОУ № 16 Марины Шаяновой, чтобы решить кадровую проблему, привлекать к работе студентов нужно не с последнего курса, а даже раньше.

"Практика – это одно, а ежедневная работа – это все-таки другое. У нас студенты-старшекурсники смогут вживую понять, нравится им эта профессия или нет. А нам это позволит "застолбить" за собой специалистов и быть уверенными, что если им у нас понравится, они останутся работать", – говорит Марина Шаянова.

Как студенты будут доучиваться, если они устроятся на работу?

Директор Барнаульского педколледжа Михаил Самолетов отмечает, что к последнему курсу среднего профессионального образования студенты почти полностью осваивают программу по основным дисциплинам, а также проходят больший объем практики. Учреждение плотно сотрудничает с 20-ю комитетами по образованию Алтайского края, а также многими барнаульскими школами и детсадами. У колледжа с ними заключены договоры по подготовке кадров.

"К нам регулярно поступают обращения от коллег о трудоустройстве наших студентов. Они проходили там практику без трудоустройства. Теперь ребятам дается возможность полноценно осуществлять свою деятельность и работать официально. Мы со своей стороны к этому готовы – в колледже будут созданы благоприятные условия для того, чтобы студенты могли совмещать обучение и работу", – говорит Михаил Самолетов.

Как вариант, студенты могут учиться в первую смену, а во вторую – преподавать в школе или работать в детском саду. Такой сценарий больше подходит для городских учебных заведений, считает руководитель педколледжа. Для более отдаленных учреждений, у которых есть потребность в кадрах, возможен вариант частичной занятости: несколько дней в неделю.

От занятий и зачетов студентов никто не освободит, однако для них готовы разработать индивидуальный учебный план. Впрочем, это возможно только со второго семестра четвертого курса, поясняет Самолетов.

"Думаю, что студентов выпускных курсов, желающих устроиться на работу, будет много – не меньше 30-40%. Для нас это хорошо тем, что они будут трудоустроены на ранней стадии. Это позволит заключать целевые договоры между студентом, образовательной организацией и колледжем и целенаправленно готовить специалиста под конкретного работодателя", – заключил собеседник.