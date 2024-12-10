Штрафы за превышение скорости увеличатся с 1 января 2025 года
Комитет ГД уже принял поправки об увеличении штрафов на 50%
10 декабря 2024, 19:20, ИА Амител
Административные штрафы за превышение скорости движения увеличатся на 50% с 1 января 2025 года. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.
Новые размеры штрафов будут прописаны в статье 12.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно законопроекту, штрафы за превышение скорости увеличатся следующим образом:
- более 20, но менее 40 км/ч – 750 рублей (ранее 500 рублей);
- более 40, но менее 60 км/ч – 2000-2250 рублей (ранее 1000-1500 рублей);
- более 60, но не более 80 км/ч – 3000-3750 рублей (ранее 2000-2500 рублей).
Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года могут вырасти штрафы и за другие виды нарушений правил дорожного движения.
При этом изменятся и условия оплаты. Нарушители смогут уплачивать 75% от суммы штрафа в течение 30 дней, вместо нынешних 50% за 20 дней.
09:12:24 11-12-2024
750 по медведевской скидке - это 375 рублей, и езди 99 км/ч по городу, что является полным бредом.