Штрафы за превышение скорости увеличатся с 1 января 2025 года

Комитет ГД уже принял поправки об увеличении штрафов на 50%

10 декабря 2024, 19:20, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

Административные штрафы за превышение скорости движения увеличатся на 50% с 1 января 2025 года. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил поправки, сообщает ТАСС.

Новые размеры штрафов будут прописаны в статье 12.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно законопроекту, штрафы за превышение скорости увеличатся следующим образом:

более 20, но менее 40 км/ч – 750 рублей (ранее 500 рублей);

более 40, но менее 60 км/ч – 2000-2250 рублей (ранее 1000-1500 рублей);

более 60, но не более 80 км/ч – 3000-3750 рублей (ранее 2000-2500 рублей).

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года могут вырасти штрафы и за другие виды нарушений правил дорожного движения.

При этом изменятся и условия оплаты. Нарушители смогут уплачивать 75% от суммы штрафа в течение 30 дней, вместо нынешних 50% за 20 дней.