Несмотря на капитальный ремонт и внушительный ценник, желающих приобрести трехэтажный коттедж площадью 630 кв. м не находится

03 сентября 2026, 13:30, ИА Амител

Михаил Шуфутинский / Фото: стоп-кадр из концертного видео

Михаил Шуфутинский уже шесть лет не может продать особняк в США, который приобрел шесть лет назад. Стоимость дома, оцениваемая в 30 миллионов рублей, не привлекает покупателей, пишет SHOT.

В 2015 году певец купил трехэтажный особняк в пригороде Филадельфии, Элкинс-Парке. Дом имеет площадь 630 квадратных метров и включает шесть спален с ванными, три гостиные, две прачечные и подвал в 93 квадратных метра. Также в особняке есть лифт и гараж. Первоначальная цена недвижимости составляла $332 тысячи, что на тот момент было эквивалентно примерно 20 миллионам рублей.

"Михаил Захарович перебрался на ПМЖ в Россию и даже сменил американское гражданство на наше. Поэтому в 2019 шансонье вложил несколько десятков миллионов рублей в капитальный ремонт американского коттеджа (обновил фасад и внутреннее убранство особняка), после чего выставил на продажу дороже — уже за $1,3 миллиона долларов. Но найти покупателя не удалось до сих пор. Тем временем налог на недвижку растет. Итого ежегодно надо отстегивать более $30 тысяч. Шуфутинский за 10 лет отдал около $315 тысяч в казну США", — пишет издание.

В прошлом году певец перенес операцию и был госпитализирован с подозрением на онкологическое заболевание. Однако он быстро восстановился и вернулся к гастрольной деятельности. Доходы от семи-десяти корпоративных выступлений могли бы покрыть расходы на содержание особняка. Стоимость одного выступления Михаила Шуфутинского оценивается в 4,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Шуфутинскому в честь 3 сентября предложили дать звание народного артиста.