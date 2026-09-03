Шуфутинский шесть лет не может продать особняк в США, на который потратил 30 млн рублей
Несмотря на капитальный ремонт и внушительный ценник, желающих приобрести трехэтажный коттедж площадью 630 кв. м не находится
03 сентября 2026, 13:30, ИА Амител
Михаил Шуфутинский уже шесть лет не может продать особняк в США, который приобрел шесть лет назад. Стоимость дома, оцениваемая в 30 миллионов рублей, не привлекает покупателей, пишет SHOT.
В 2015 году певец купил трехэтажный особняк в пригороде Филадельфии, Элкинс-Парке. Дом имеет площадь 630 квадратных метров и включает шесть спален с ванными, три гостиные, две прачечные и подвал в 93 квадратных метра. Также в особняке есть лифт и гараж. Первоначальная цена недвижимости составляла $332 тысячи, что на тот момент было эквивалентно примерно 20 миллионам рублей.
"Михаил Захарович перебрался на ПМЖ в Россию и даже сменил американское гражданство на наше. Поэтому в 2019 шансонье вложил несколько десятков миллионов рублей в капитальный ремонт американского коттеджа (обновил фасад и внутреннее убранство особняка), после чего выставил на продажу дороже — уже за $1,3 миллиона долларов. Но найти покупателя не удалось до сих пор. Тем временем налог на недвижку растет. Итого ежегодно надо отстегивать более $30 тысяч. Шуфутинский за 10 лет отдал около $315 тысяч в казну США", — пишет издание.
В прошлом году певец перенес операцию и был госпитализирован с подозрением на онкологическое заболевание. Однако он быстро восстановился и вернулся к гастрольной деятельности. Доходы от семи-десяти корпоративных выступлений могли бы покрыть расходы на содержание особняка. Стоимость одного выступления Михаила Шуфутинского оценивается в 4,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что Шуфутинскому в честь 3 сентября предложили дать звание народного артиста.
13:49:25 03-09-2026
А ведь ему говорили, что замучается пыль глотать по судам бегать.
14:05:04 03-09-2026
Долина виновата, теперь все боятся что то покупать у старых певцов
14:23:04 03-09-2026
Ю (14:05:04 03-09-2026) Долина виновата, теперь все боятся что то покупать у старых ... Особняк в США. Американцы знать не знают о существовании Долиной)))
16:16:49 03-09-2026
Гость (14:23:04 03-09-2026) Особняк в США. Американцы знать не знают о существовании До... С юмором у Вас не очень....
14:21:14 03-09-2026
Несмотря на капитальный ремонт и внушительный ценник... Так а где логика?
14:27:04 03-09-2026
у каждого второго комика, актера и певца есть недвига в районе калифорнии.
Переоцененные профессии в наши дни таки.
14:59:25 03-09-2026
Гость (14:27:04 03-09-2026) у каждого второго комика, актера и певца есть недвига в райо... Справедливости ради, Филадельфия - это восточное побережье, а Калифорния - западное
14:47:19 03-09-2026
"Дом имеет площадь 630 квадратных метров и включает шесть спален с ванными, три гостиные, две прачечные и подвал в 93 квадратных метра. Также в особняке есть лифт и гараж"
Может кто-нибудь объяснить, почему в Барнауле дом с примерными параметрами будет стоить в районе 0.5 млрд. рублей, а в пригороде Филадельфии только 30 млн. рублей? Про то, что Барнаул - столица мира, я в курсе!
14:51:24 03-09-2026
сложно буит Шуфику в пиндосии продать за рубли...
14:54:37 03-09-2026
Купил за $ 332 000 == 20 млн рублей
"вложил несколько десятков миллионов в 2019"
так несколько десятков или просто 10 млн? (Стоимость дома, оцениваемая в 30 миллионов рублей)
Ну допустим для ровного счета это было еще 10 млн руб == $ 154 000 по курсу 2019 г
332 000 + 154 000 = 486 000
А продает за $1 300 000
В 3 раза дороже.
Действительно, штош его никто не покупает?..
В США конечно тоже выросли цены на недвижку, но в среднем на 40%, в не на все 300% как у нас
14:06:48 04-09-2026
Гость (14:54:37 03-09-2026) Купил за $ 332 000 == 20 млн рублей"вложил несколько дес...
Обычный коттедж в США в этом регионе стоит уже более 1 млн. долларов. Как то сильно дешево для такого особняка! Скорее всего ошибка в статье.
15:05:47 03-09-2026
Внезапно выяснилось, что в америке нет тупых лохов с большими деньгами, чтобы купить домик певца за оверпрайс.
15:18:49 03-09-2026
Гость (15:05:47 03-09-2026) Внезапно выяснилось, что в америке нет тупых лохов с большим...
Там поди еще и внутри все отделано под цыганское барокко
16:33:00 03-09-2026
Так ыть вложил та рубли, а вот вложил бы доллары, вот тогда бы ушел, как горячий пирожок!
А вообще об'ясните на пальцах, шо такого чел на корпорате делает, что ему надо заплатить 4,5 млн руб за часок попеть..
Не конкретно этот чел, и да, про понты я тоже знаю
В мире все с ног на голову перевернулось: шуты самые высокооплачиваемые профессии
17:45:34 03-09-2026
Так "дворец" видимо, из дсп, которые у них там любым ветром сносит, а перегородки дети в кувырке пробивают. Ну, это мы, правда, по ТВ видели.
18:38:32 03-09-2026
да кому этот сарай нужен...тьфу...
09:20:24 04-09-2026
и чо нам его теперь пожалеть надо или скинутся всей РФ и купить?
14:09:00 04-09-2026
Гость (14:47:19 03-09-2026) "Дом имеет площадь 630 квадратных метров и включает шесть сп...
Думаю в статье ошибка. 30 млн.руб. стоят обычные коттеджи в России.