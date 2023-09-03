Шуфутинскому в честь 3 сентября предложили дать звание народного артиста

Автор инициативы отметил, что заслуженном артистом певец также стал после обращения

03 сентября 2023, 08:31, ИА Амител

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста. С инициативой он обратился к министру культуры России Ольге Любимовой.

Чернышов отметил, что больше десяти лет назад певец по запросу от Владимира Жириновского получил звание заслуженного артиста. Сейчас, спустя столько времени, как считает Чернышов, очевидно, что Шуфутинский является непризнанным народным артистом. К третьему сентября, по мнению экс-парламентария, это особенно заметно.

В интервью РИА Новости Чернышов заявил, что Любимовой его предложение уже отправлено.