Кратковременный дождь, гроза и температура выше +30 градусов

11 июня 2026, 11:12, ИА Амител

Жара в городе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае в период с 12 по 17 июня сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, сообщает региональный ЦГМС.

«Температура воздуха +30 градусов и выше, местами по западу ожидается сильная жара с максимальными температурами +35 градусов и выше», — предупредили синоптики.

Алтайский край

Днем 11 июня. Температура +30...+35 градусов. Местами небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди, возможен град. В утренние часы в западных районах местами туман. Ветер восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах до 18 м/с.

Ночью 12 июня. Температура +12...+17 градусов, местами до +22 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах до 18 м/с.

Днем 12 июня. Температура +28...+33 градуса. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер южный, 4–9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Ночью 13 июня. Температура +11...+16 градусов, местами до +21 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 2–7 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах до 18 м/с.

Днем 13 июня. Температура +28...+33 градуса. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер южный, 4–9 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Барнаул

Днем 11 июня. Температура +31...+33 градуса. Преимущественно без осадков, в конце дня небольшой дождь, гроза, возможен град. Ветер восточный, 2–7 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Ночью 12 июня. Температура +15...+17 градусов. Утром кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 2–7 м/с.

Днем 12 июня. Температура +29...+31 градус. Кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 4–9 м/с, порывы до 14 м/с.

Ночью 13 июня. Температура +14...+16 градусов. В начале ночи кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 2–7 м/с.

Днем 13 июня. Температура +28...+30 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 4–9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.