"Сильные духом". В Барнауле открыли трогательную выставку о матерях и женах героев СВО
Художник Сергей Боженко представил серию портретов женщин, переживших потерю близких
17 июня 2025, 11:10, ИА Амител
Ко Дню России музей "Город" стал площадкой для особенной выставки. Художник Сергей Боженко представил работы, созданные в рамках проекта "Сильные духом". Его реализует штаб общественной поддержки "Единой России" для помощи семьям военнослужащих. Каждый портрет рассказывает историю женщины, потерявшей мужа или сына в ходе специальной военной операции.
С августа 2024 года художник создал более 150 пастельных портретов.
"В лицах этих женщин не только боль утраты, но и невероятная внутренняя сила. Именно это я хотел передать", – подчеркнул художник.Многие героини выставки, пережив личную трагедию, нашли силы помогать другим. Они занимаются волонтерской деятельностью, участвуют в патриотическом воспитании молодежи и поддерживают семьи военнослужащих.
Торжественное открытие прошло при участии:
- центра помощи семье "Светоч" (во главе с Ольгой Орловой);
- благотворительного фонда "Мой Алтай" (Антон Паплинский);
- представителей власти и общественных организаций.
Выставка будет работать до 6 июля 2025 года по адресу ул. Льва Толстого, 24.
13:06:32 17-06-2025
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