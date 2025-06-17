"Сильные духом". В Барнауле открыли трогательную выставку о матерях и женах героев СВО

Художник Сергей Боженко представил серию портретов женщин, переживших потерю близких

17 июня 2025, 11:10, ИА Амител

Художественная выставка / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Ко Дню России музей "Город" стал площадкой для особенной выставки. Художник Сергей Боженко представил работы, созданные в рамках проекта "Сильные духом". Его реализует штаб общественной поддержки "Единой России" для помощи семьям военнослужащих. Каждый портрет рассказывает историю женщины, потерявшей мужа или сына в ходе специальной военной операции.

С августа 2024 года художник создал более 150 пастельных портретов.

"В лицах этих женщин не только боль утраты, но и невероятная внутренняя сила. Именно это я хотел передать", – подчеркнул художник.Многие героини выставки, пережив личную трагедию, нашли силы помогать другим. Они занимаются волонтерской деятельностью, участвуют в патриотическом воспитании молодежи и поддерживают семьи военнослужащих.

Художественная выставка / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Торжественное открытие прошло при участии:

центра помощи семье "Светоч" (во главе с Ольгой Орловой);

благотворительного фонда "Мой Алтай" (Антон Паплинский);

представителей власти и общественных организаций.

Выставка будет работать до 6 июля 2025 года по адресу ул. Льва Толстого, 24.