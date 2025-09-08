Она отметила, что операция будет сложной, но необходимой

08 сентября 2025, 11:47, ИА Амител

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, в прямом эфире на телеканале "Россия 24" призналась, что у нее выявлено серьезное заболевание, и уже в ближайший понедельник ей предстоит операция на сердце.

По словам журналистки, диагноз ей поставили всего неделю назад. Характер болезни она не уточнила, лишь показала рукой на область сердца. Симоньян подчеркнула, что решила рассказать о своем состоянии открыто, чтобы избежать слухов и домыслов.

