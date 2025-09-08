Маргарита Симоньян рассказала о тяжелой болезни и грядущей операции
Она отметила, что операция будет сложной, но необходимой
08 сентября 2025, 11:47, ИА Амител
Маргарита Симоньян, главный редактор RT, в прямом эфире на телеканале "Россия 24" призналась, что у нее выявлено серьезное заболевание, и уже в ближайший понедельник ей предстоит операция на сердце.
По словам журналистки, диагноз ей поставили всего неделю назад. Характер болезни она не уточнила, лишь показала рукой на область сердца. Симоньян подчеркнула, что решила рассказать о своем состоянии открыто, чтобы избежать слухов и домыслов.
Ранее жена российского режиссера Тиграна Кеосаяна ответила на слухи об их разводе.
11:51:31 08-09-2025
что до нее.. как там Тигранчик то?
11:52:47 08-09-2025
я уж волноваться начал.
11:55:16 08-09-2025
Удачной операции, скорейшего восстановления.
11:55:41 08-09-2025
12:00:14 08-09-2025
если честно - новости про эту семью уже надоели - какие они несчастные - болеют все и похлеще.
12:43:55 08-09-2025
Теперь можно будет отдельно и про его и про её состояние статьи писать
10:31:49 09-09-2025
Ее стоит проверить на синдром Мюнхаузена - психическое расстройство, при котором человек сознательно имитирует, преувеличивает или искусственно вызывает симптомы какой-либо болезни у себя или у других.
12:18:00 09-09-2025
Серьезно на сердце? А почему пишут про удаление груди ? Это называется «сделала заявление, чтобы избежать слухов»… что бы там не случилось , скорейшего выздоровления и сил , чтоб одолеть болезнь