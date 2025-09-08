НОВОСТИПолитика

Маргарита Симоньян рассказала о тяжелой болезни и грядущей операции

Она отметила, что операция будет сложной, но необходимой

08 сентября 2025, 11:47, ИА Амител

Маргарита Симоньян, главный редактор RT, в прямом эфире на телеканале "Россия 24" призналась, что у нее выявлено серьезное заболевание, и уже в ближайший понедельник ей предстоит операция на сердце.

По словам журналистки, диагноз ей поставили всего неделю назад. Характер болезни она не уточнила, лишь показала рукой на область сердца. Симоньян подчеркнула, что решила рассказать о своем состоянии открыто, чтобы избежать слухов и домыслов.

Ранее жена российского режиссера Тиграна Кеосаяна ответила на слухи об их разводе.

Заболевания

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:51:31 08-09-2025

что до нее.. как там Тигранчик то?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:52:47 08-09-2025

я уж волноваться начал.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:16 08-09-2025

Удачной операции, скорейшего восстановления.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
карелиц

11:55:41 08-09-2025

новость №81

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

12:00:14 08-09-2025

если честно - новости про эту семью уже надоели - какие они несчастные - болеют все и похлеще.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:55 08-09-2025

Теперь можно будет отдельно и про его и про её состояние статьи писать

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:49 09-09-2025

Ее стоит проверить на синдром Мюнхаузена - психическое расстройство, при котором человек сознательно имитирует, преувеличивает или искусственно вызывает симптомы какой-либо болезни у себя или у других.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:00 09-09-2025

Серьезно на сердце? А почему пишут про удаление груди ? Это называется «сделала заявление, чтобы избежать слухов»… что бы там не случилось , скорейшего выздоровления и сил , чтоб одолеть болезнь

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров