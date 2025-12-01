Маргарита Симоньян рассказала, как на нее накричали в больничной регистратуре
Главный редактор RT призналась, что после конфликта с сотрудницами регистратуры ей стало стыдно
01 декабря 2025, 16:43, ИА Амител
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" рассказала о неприятном инциденте в больнице, где сотрудницы регистратуры накричали на нее и ее 12-летнюю дочь, сообщает Smotrim.ru.
«С дочкой моей 12-летней мы попали в больницу, и женщины в регистратуре орали так на меня и на ребенка. Я от этого отвыкла, а дочка моя стоит и говорит: "Мама, они серьезно или шутят?" Они были серьезно», – поделилась Симоньян.
По ее словам, одна из сотрудниц, узнав журналистку, заявила:
«Вы министру передайте, что нам не платят за то, чтобы мы нормально разговаривали».
Этот момент стал для Симоньян переломным – злость сменилась стыдом.
«Я вижу – сидит женщина, которая по большой нужде пошла работать в эту регистратуру, и зарплата у нее, наверное, 18 тысяч рублей. А я стою такая вся… не испытывая никакой нужды… А той женщине уже 50-60 лет, и она живет в этом всю жизнь, потому что мы не обеспечили ей другую жизнь. Конечно, она будет злая», – призналась телеведущая.
В конце своего рассказа Симоньян подчеркнула, что врачи и военные должны быть элитой общества, и призвала решать системные проблемы, которые приводят к таким ситуациям.
Ранее Маргарита Симоньян вышла в эфир в новом парике после химиотерапии.
17:44:37 01-12-2025
врачи и военные должны быть элитой общества,.. добавьте педагогов! Или чем другие профессии ниже..
22:18:53 01-12-2025
Гость (17:44:37 01-12-2025) врачи и военные должны быть элитой общества,.. добавьте пед...
Военные каким боком? Всегда столом цивилизованного общества были учителя и врачи
19:24:46 01-12-2025
Ну вот Маргарита и познакомилась с бесплатной медициной.
19:51:40 01-12-2025
Смотря что подразумевать в этом слове.
Врачам и военным мешают быть элитой общества действительная элита и... журналисты.
Как военных к теме притянула...
Не аристократизмом и богатством должен определяться статус и тех и других в обществе, а признанием значимости их труда и четкой поддержкой государства в деле и быту
20:22:36 01-12-2025
Страшно далека "элита" от "быдла" - потому и диву даётся, когда нисходит с радужных небес на грешную землю...
00:03:16 02-12-2025
Гость (20:22:36 01-12-2025) Страшно далека "элита" от "быдла" - потому и диву даётся, ко... А Соловьев , просто сказал , что мы оскотинились.
00:09:54 02-12-2025
Ну вот когда её лечить начнут, тогда и посмотрим...
08:45:52 02-12-2025
Во-первых, зарплат в столице 18 тр нет, даже МРОТ уже больше 20 тр., а с января будет 27 тр.
Во-вторых, где начало инцидента. Вот так прям и начала орать.
10:29:42 02-12-2025
Гость (08:45:52 02-12-2025) Во-первых, зарплат в столице 18 тр нет, даже МРОТ уже больше... В регистратурах в основном такие и сидят, только лаять и способны, сталкивался неоднократно. И им даже повод не нужен, у них все виноваты лишь потому что вообще пришли в больницу
09:52:10 02-12-2025
стояла тупила наверное