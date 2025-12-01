Маргарита Симоньян рассказала, как на нее накричали в больничной регистратуре

Главный редактор RT призналась, что после конфликта с сотрудницами регистратуры ей стало стыдно

01 декабря 2025, 16:43, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Выпуск "Ч.Т.Д."

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" рассказала о неприятном инциденте в больнице, где сотрудницы регистратуры накричали на нее и ее 12-летнюю дочь, сообщает Smotrim.ru.

«С дочкой моей 12-летней мы попали в больницу, и женщины в регистратуре орали так на меня и на ребенка. Я от этого отвыкла, а дочка моя стоит и говорит: "Мама, они серьезно или шутят?" Они были серьезно», – поделилась Симоньян.

По ее словам, одна из сотрудниц, узнав журналистку, заявила:

«Вы министру передайте, что нам не платят за то, чтобы мы нормально разговаривали».

Этот момент стал для Симоньян переломным – злость сменилась стыдом.

«Я вижу – сидит женщина, которая по большой нужде пошла работать в эту регистратуру, и зарплата у нее, наверное, 18 тысяч рублей. А я стою такая вся… не испытывая никакой нужды… А той женщине уже 50-60 лет, и она живет в этом всю жизнь, потому что мы не обеспечили ей другую жизнь. Конечно, она будет злая», – призналась телеведущая.

В конце своего рассказа Симоньян подчеркнула, что врачи и военные должны быть элитой общества, и призвала решать системные проблемы, которые приводят к таким ситуациям.

