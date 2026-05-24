СК расследует жестокое избиение 16-летнего юноши бандой подростков во Власихе

По словам матери потерпевшего, подростки угрожают ее сыну расправой, если тот не заберет заявление

24 мая 2026, 11:52, ИА Амител

СУ СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту избиения подростка в селе Власиха, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В средствах массовой информации и соцмедиа опубликовано сообщение о том, что в селе Власиха несовершеннолетние избили подростка. По данному сообщению <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Речь идет о публикации в Telegram-канале Barnaul 22. В сообщество обратилась мать юноши. Она рассказала, что 15 мая около 20:00 ее 16-летнего сына жестоко избили четверо подростков.

«Удары наносили по голове, туловищу и целенаправленно по гениталиям. А сейчас на телефон сына приходят угрозы», — передает канал.

Свидетели случившегося вызвали полицию и скорую помощь. Женщина написала заявление и уехала с сыном в больницу.

На следующий день юноше в Telegram стали поступать сообщения с угрозами, если заявление не заберут. Сообщения приходили с аккаунтов с украинскими номерами.

Фото: Barnaul 22

«Нам стало известно, что избиение подростки совершили по предварительному сговору за деньги 15-летнего подростка — главаря банды», — рассказала мать потерпевшего.

Как добавила женщина, подростки, по слухам, "могут принадлежать к экстремистской группировке скинхедов". По словам свидетелей, они сами себя так называют и "регулярно нарушают общественный порядок".

Также, со слов матери потерпевшего, есть сведения, что у ребят есть "совершеннолетний наставник", а 15-летний главарь "имеет какие-то дела с двумя взрослыми мужчинами на байках".

«Мой сын-потерпевший на сегодняшний день сотрудниками полиции не опрошен. Бумаги просто передали инспектору ПДН. С ее слов, все виновные были опрошены и все. В это время эти "бандиты" могут подчищать свои телефоны, например, удалять аккаунты или возможные видео разбойных действий», — пожаловалась женщина.

В краевой прокуратуре заявили, что прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку. «Принятие процессуального решения контролируется территориальной прокуратурой», — отметили в ведомстве.

Как сообщили в МВД, заявление по данному факту поступило 15 мая, проверка контролируется начальником ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-лейтенантом полиции Сергеем Камышевым.