Школьницы жестоко избили девочку в Алтайском крае. СК проводит проверку

Доследственная проверка проводится по признакам хулиганства

22 мая 2026, 16:59, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

По факту избиения несовершеннолетней девочки в Павловском районе проводится доследственная проверка, сообщает алтайский СК.

Ранее "Барнаул 22" сообщил, что в Павловске школьницы заманили сверстницу в нелюдимое место и начали избивать: били по лицу и другим частям тела, таскали за волосы и оскорбляли. В издевательствах принимали участие как минимум две девочки, а их друг снимал происходящее на телефон.

«Зарегистрирована доследственная проверка по признакам хулиганства. Предстоит установить все обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также лиц, причастных к совершению противоправных деяний. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Региональная прокуратура организовала проверку причин и условий произошедшего. Также поставлено на контроль принятие процессуального решения следственным органом.

Ранее в Барнауле дети избили сверстника из-за самоката. Медицинское обследование показало воспаление лимфоузлов брюшной полости, но, к счастью, внутренние органы не пострадали.