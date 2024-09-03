Рассказываем, будут ли длинные выходные по случаю праздника

03 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Отдых, сон, расслабление / Фото: pixabay.com

Следующий большой праздник, по случаю которого в России объявляют выходной, ждет нас в ноябре. Это будет День народного единства.

Рассказываем, сколько дней мы будем отдыхать.

1 Когда День народного единства в 2024 году? Дата праздника не меняется: ежегодно его отмечают 4 ноября.

2 Сколько дней мы будем отдыхать на День народного единства? В этом году календарь составили так, что в ноябре длинных выходных у нас не будет. По случаю Дня народного единства мы будем отдыхать всего два дня.

3 Какие дни будут выходными? Выходными будут 3 ноября (воскресенье) и 4 ноября (понедельник).

4 Получается, суббота, 2 ноября, будет рабочим днем? Да. 2 ноября будет рабочим днем.