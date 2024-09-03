Сколько дней мы будем отдыхать на День народного единства в 2024 году?
Рассказываем, будут ли длинные выходные по случаю праздника
03 сентября 2024, 09:00, ИА Амител
Отдых, сон, расслабление / Фото: pixabay.com
Следующий большой праздник, по случаю которого в России объявляют выходной, ждет нас в ноябре. Это будет День народного единства.
Рассказываем, сколько дней мы будем отдыхать.
1
Когда День народного единства в 2024 году?
Дата праздника не меняется: ежегодно его отмечают 4 ноября.
2
Сколько дней мы будем отдыхать на День народного единства?
В этом году календарь составили так, что в ноябре длинных выходных у нас не будет. По случаю Дня народного единства мы будем отдыхать всего два дня.
3
Какие дни будут выходными?
Выходными будут 3 ноября (воскресенье) и 4 ноября (понедельник).
4
Получается, суббота, 2 ноября, будет рабочим днем?
Да. 2 ноября будет рабочим днем.
5
Когда надо будет выходить на работу после ноябрьских праздников?
Во вторник, 5 ноября, нужно будет возвращаться к работе.
11:18:59 03-09-2024
А если нет выходного дня, то в чем смысл этого выдуманного праздника? Только чтоб люди забыли про 7 ноября- День Великой Октябрьской социалистической революции?
11:39:35 03-09-2024
Интересно, в 2023 3 дня отдыхали, 4 суббота, 5 воскресенье и 6 понедельник(.
12:35:26 03-09-2024
Гость (11:39:35 03-09-2024) Интересно, в 2023 3 дня отдыхали, 4 суббота, 5 воскресенье и... 30 апреля вторник, отдыхали, этот рабочий день перенесли на 2 ноября.