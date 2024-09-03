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Сколько дней мы будем отдыхать на День народного единства в 2024 году?

Рассказываем, будут ли длинные выходные по случаю праздника

03 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Отдых, сон, расслабление / Фото: pixabay.com
Отдых, сон, расслабление / Фото: pixabay.com

Следующий большой праздник, по случаю которого в России объявляют выходной, ждет нас в ноябре. Это будет День народного единства.

Рассказываем, сколько дней мы будем отдыхать.

1

Когда День народного единства в 2024 году?

Дата праздника не меняется: ежегодно его отмечают 4 ноября.
2

Сколько дней мы будем отдыхать на День народного единства?

В этом году календарь составили так, что в ноябре длинных выходных у нас не будет. По случаю Дня народного единства мы будем отдыхать всего два дня.
3

Какие дни будут выходными?

Выходными будут 3 ноября (воскресенье) и 4 ноября (понедельник).
4

Получается, суббота, 2 ноября, будет рабочим днем?

Да. 2 ноября будет рабочим днем.
5

Когда надо будет выходить на работу после ноябрьских праздников?

Во вторник, 5 ноября, нужно будет возвращаться к работе.
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НОВОСТИОбщество
выходные

Комментарии 3

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Гость

11:18:59 03-09-2024

А если нет выходного дня, то в чем смысл этого выдуманного праздника? Только чтоб люди забыли про 7 ноября- День Великой Октябрьской социалистической революции?

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Гость

11:39:35 03-09-2024

Интересно, в 2023 3 дня отдыхали, 4 суббота, 5 воскресенье и 6 понедельник(.

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Гость

12:35:26 03-09-2024

Гость (11:39:35 03-09-2024) Интересно, в 2023 3 дня отдыхали, 4 суббота, 5 воскресенье и... 30 апреля вторник, отдыхали, этот рабочий день перенесли на 2 ноября.

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