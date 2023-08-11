В ближайшую неделю столбики термометров днем не поднимутся выше +23 градусов

11 августа 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Период затяжных дождей установился в Алтайском крае как минимум до 17 августа. Однако если 11 и 12 числа они будут сильными (а местами очень сильными) и охватят весь регион, то с воскресенья их интенсивность и площадь распространения начнут сокращаться. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"На сегодня и на завтра в регионе действует штормовое предупреждение. По югу и востоку дожди очень сильные, в отдельных районах они будут сопровождаться грозами, усиление ветра до 14 м/с. Но местами в предгорьях возможны шквалы до 18-23 м/с. В восточных и предгорных районах большая вероятность выпадения града. Температура ночью – от +7 до +13°С, днем – от +15 до +23°С", – сообщила синоптик.

Такая температура в крае сохранится до 16 августа, а потом начнет постепенно теплеть. К выходным ночью столбики термометров покажут +9...+14°С, а днем воздух может прогреться до +22...+27°С. Но жары под +25...+30 градусов до конца месяца уже не будет, заключила синоптик.